Správa železnic se chystá na opravu železničního přejezdu ve Světlé nad Sázavou. Do Ledče nad Sázavou tak řidiči musí jet po objížďce. Ta začne platit v pátek 6. října. Oprava přejezdu se dotkne i vlaků, které nahradí autobusová doprava.

Správa železnic opraví železniční přejezd v Dolní Březince. Ilustrační foto: Správa železnic

S opravou železničního přejezdu v Dolní Březince začne Správa železnic v pátek 6. října ráno. „Po dobu opravy bude přejezd pro veškerou dopravu zcela uzavřen,“ upozornila mluvčí města Blanka Sedláková.

Oprava železničního přejezdu a s ní spojená objížďka potrvá do pátku 13. října. „Po celou dobu bude objízdná trasa pro vozidla do 3,5 tuny vedena ze Světlé nad Sázavou do Ledče nad Sázavou obousměrně ulicí Lánecká do obce Opatovice, dále přes Pavlov a Ostrov na silnici II/150,“ doplnila mluvčí.

Ve stejném termínu bude platit i výluka vlaků. „Od 6. do 13. října budou všechny vlaky v úseku Světlá nad Sázavou - Ledeč nad Sázavou nahrazeny autobusy. Osobní vlaky (mimo Os 24878 a Os 24880) navíc pojedou v odlišné časové ose,“ doplnila Sedláková.