Jak dodává, není divu, ševců je stále méně. „Boty opravuji sám. Pomocníky nemám. Takže zákazník si počká tak deset až čtrnáct dní. Ševcovské řemeslo zřejmě do budoucna vymře. Ve Zlíně se, pokud vím, naposled vyučili jen dva,“ dodává Polívka.

Stále větší zájem je o opravy bot. To ví Přemysl Polívka z Havlíčkova Brodu. „Zájem je obrovský, zákazníci za mnou jezdí z celého okresu. Chtějí podrazit boty, opravit podrážky, všít nový zip do kozaček,“ říká zkušený obuvník.

Ceny oprav účtuje obuvník podle práce a materiálu. „Lepení je tak za padesát korun, nové podpatky za 130 korun, nové zipy kolem dvou set,“ upřesňuje s tím, že i tak si to někteří zákazníci rozmyslí. Oprava se jim zdá drahá a boty si nakonec neodnesou. Jedna taková zakázka u něj leží už tři roky. „Tak ty boty vyhodím,“ dodává obuvník. Podobné zkušenosti má v Havlíčkově Brodě i jeho kolega obuvník Miloslav Čáp.

Někdy si ale zákazníci opravu rozmyslí, hlavně když zjistí, že cena opravy se vyšplhá téměř k polovině ceny poškozeného zboží. „Když si koupím bundu v tržnici, která stojí tisícovku a nový zip do ní je za pět stovek, tak nemám o opravu zájem. Kvalitní značkové zboží za pár tisíc ale nevyhodím. Budu hledat někoho, kdo ho opraví, jenže ševců a krejčích moc není,“ říká například zdravotní sestra Věra Pokorná.

Na kolik vyjdou opravy - ceny v korunách

Krácení kalhot 30

Krácení jeans 300 až 500

Výměna zipů bunda 500

Výměna zipu kalhoty 300

Výměna zipu kabát 700 až 800

Krácení sukně 300 až 500

Nové podrážky boty zimní 250

Podrážky typ traktor 500

Lepení bot 50

Podpatky 130 až 150

Zipy do boty 200

Renovace kožených kabelek od 900 výš Zdroj: Ceny jsou pouze orientační, záleží na práci a materiálu

Nový zip do zimní bundy, zkrátit kalhoty, ale také olemovat ubrus. S takovým přáním přicházejí stále častěji zákazníci v Havlíčkově Brodě do galanterie Cerka Miroslavy Chimjakové Špinarové. „Zájem je velký, ale ne vždy můžeme vyhovět. Nejsme zakázkové krejčovství. Oděvy nepřešíváme. A také musí být oblečení čisté. Už se mi několikrát stalo, že jsem musela zákazníka odmítnout,“ upozorňuje majitelka galanterie.

Co se týče cen tak tam se galanterie řídí podle pracnosti, materiálu a dohody se zákazníkem. „Když vám řeknu, že nový zip našijeme do bundy za pět stovek, budou to zákazníci chtít i tehdy, když mi přinesou nějakou náročnou zakázku, kde bude cena mnohem vyšší,“ poznamenala Chimjaková Špinarová.

S žádostí o různé opravy přicházejí zákaznici i do prodejny metrového textilu a krejčovství v Žižkově ulici. Provozovatelky Věra Adamcová a Stanislava Bulíčkova nabízejí i tradiční krejčovské služby, prodej látek a textilií. S opravou oděvů mohou zákazníci také přijít i do Fokusu Vysočina do šicích dílem sociálního podniku Fovy. „To lidé asi moc nevědí, ale naše dílny takové služby skutečně nabízejí,“ říká Deníku mluvčí Fokusu Edita Veselka Palkovičová.