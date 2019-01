Havlíčkův Brod – Počátkem příštího týdne bude v Havlíčkově Brodě, konkrétně pak v Lidické ulici, po níž vede velmi frekventovaná výpadovka na Jihlavu, zahájena kompletní rekonstrukce povrchů chodníků.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK

Rekonstrukce je rozdělena do dvou etap. První začne v úterý 3. března a skončit by měla 10. května. V jejím průběhu bude opraven chodník vedoucí po pravé straně, tedy ve směru na Jihlavu, v celkové délce 337 metrů, a to v úseku od křižovatky s Humpoleckou ulicí po křížení s ulicí U Borové. Druhá etapa se uskuteční v době od 11. května do 30. června a opraven bude povrch chodníku vedoucího po levé straně komunikace. Úsek od křižovatky s Humpoleckou ulicí po křížení s ulicí Sekaninova měří 333 metrů.

V rekonstruované části chodníků bude vždy vyloučen pohyb chodců.

Ti budou moci využívat nerekonstruovanou část chodníků a přechody pro chodce na křižovatce Humpolecká – Lidická a Lidická Sekaninova. Provoz na silnici I/38 nebude omezen.