Ty chodníky jsou snad tak staré jako já,konstatovala s humorem Růžena Čapková, která na sídlišti Výšina v Brodě prožila kus života, než se přestěhovala na opačný konec města. Takže už nemůže sledovat na vlastní oči jakou změnou tato část Brodu nyní prochází. Velká rekonstrukce chodníků na Výšině už začala a potrvá celé léto.

V současné době se na Výšině, přesněji od ulice Pražská a ulice Kokořínská směrem vzhůru k nové zástavbě činí od úterý 6. dubna stavební dělníci. Ulice je pro auta uzavřená, projdou jen chodci. Chodníky na Výšině jsou podle starosty Jana Tecla skutečně staré, pocházejí z doby, kdy se sídliště stavělo.

Už na první pohled si chodec všimne, že chodníky jsou asfaltové a samá díra. „Proto je potřeba staré chodníky nahradit novými,“ sdělil Josef Beneš, vedoucí odboru rozvoje města. O projektu skoro za tři miliony s názvem Rekonstrukce chodníků lokalita Výšina informovalo město Havlíčkův Brod na svém webu již loni.

Místo pro přecházení

Cílem projektu je dát chodníkům a komunikaci na Výšině vzhled odpovídající 21. století. „Stávající povrch komunikace je ve špatném stavu a není bezbariérový. Dojde k celkové výměně chodníků, osazení nových obrubníků,“ popsala v projektu změny kterými chodníky na Výšině projdou Markéta Míšková z oddělení řízení projektů města. Chodníky pokryje zámková dlažba, dostanou se na ně nyní bez problémů i lidé s postižením, například vozíčkáři. „Ke zvýšení bezpečnosti chodců přispěje také místo pro přecházení,“ upřesnila Míšková. Součástí změn je i nová zeleň kolem chodníků. Pro chodce je důležité, že i po opravě zůstanou chodníky stejné, co do šířky.

Práce na rekonstrukci chodníků začaly hned po Velikonocích. Jsou rozdělené na dvě etapy. Do konce května má stavební firma plán dokončit kromě Kokořínské také část ulice Na Spravedlnosti. Následně v květnu začne druhá etapa, která potrvá do konce léta. Opravy na Výšině přijdou skoro na tři miliony korun. Víc než 2,5 miliony činí dotace z evropských fondů.

Podle vedoucího odboru dopravy města Martina Stehna je oprava chodníků hodně složitá záležitost. „Je potřeba mít kde uložit materiál, k odstranění starých obrubníků je potřeba zvláštní technika,“ upřesnil Martin Stehno proč platí v ulici během stavebních prací pro řidiče úplná uzavírka.

Z té ale obyvatelé a návštěvníci Výšiny velkou radost nemají, protože i bez stavebního ruchu je tady problém zaparkovat. „Na Výšině je už tak málo místa. Jezdím tam za mámou, tak to znám. Kdo nenajde parkoviště včas, má smůlu,“ komentoval situaci nespokojený řidič Adam Dolejš. Nové parkoviště na Výšině ale v projektu na rekonstrukci chodníků není. „Na Výšině otevře soukromník parkovací dům,“ informoval místostarosta Libor Honzárek poté, co radnice vyhlásila soutěž na firmu, která na Výšině parkovací dům postaví. Bude ho 50 let provozovat. V parkovacím domě přibude pro motoristy skoro 90 míst.