Heliport slouží už víc než 20 let k přistávání vrtulníků letecké záchranné služby. Postup byl zhruba následující. Vrtulník záchranné zdravotnické služby přistával na nemocniční střeše.

K rychlé přepravě pacienta na příslušné oddělení nemocnice nebo naopak z budovy nemocnice do vrtulníku, sloužil výtah. Heliport byl postaven v době, kde byla dokončena i nemocniční budova. To bylo v roce 1996. „Od té doby byla prováděna jen běžná údržba,“ konstatoval před zahájením oprav heliportu technický a provozní náměstek nemocnice Josef Tvrdý. Nemocnice se rozhodla heliport opravit poté, co na něm provedl revizi Úřad pro civilní letectví, který zjistil, že, že je nutné nechat opravit jak samotný heliport, tak i střechu.

Heliport měl být opraven už v létě. Ale projekt rekonstrukce se zkomplikoval hned za ze začátku. V prvním kole veřejné zakázky nebyla podána žádná nabídka. Podle vedení nemocnice to zřejmě zavinil nedostatek kapacit stavebních firem Takže se výběrové řízení muselo konat druhým kolem. Práce začaly v květnu letošního roku.

Opravou prochází celá střecha, práce přijdou asi na 12 milionů korun. Po celou dobu oprav je nemocniční heliport nefunkční, letecká záchranka přistává na letišti v Havlíčkově Brodě. Z letiště nemocné převáží sanitka. To není nic zas tak neobvyklého. Podobný postup využívali zdravotničtí záchranáři v době, kdy se prováděly velké rekonstrukce ve dvou nemocnicích na Vysočině, v Třebíči a Novém Městě na Moravě. Životy a zdraví pacientů přeprava vrtulníkem a sanitkou neohrožuje, protože takzvaně těžké případy vozí záchranářské vrtulníky rovnou do traumacenter velkých nemocnic.

Podle informací Kraje Vysočina který je zřizovatelem nemocnice, by práce na opravě heliportu měly skončit v září. Kraj Vysočina investoval v brodské nemocnici nemalé prostředky i do budovy pro magnetickou rezonanci. Nemocnice ji pořídila s pomocí dotací z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši asi 40 milionů korun. Kč. Dalších více než 10 milionů budou stát výměny šesti nemocničních výtahů v hlavní lůžkové budově.