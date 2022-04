Šok to byl například pro Milana Vágnera z Ledče nad Sázavou. „Slyšel jsem, že se ve Světlé dělá náměstí a most, ale netušil jsem, že to bude takhle. Sotva jsem se vymotal,“ zaklel řidič.

Ve Světlé se sešly od začátku týdne najednou dvě náročné stavební akce. Velká rekonstrukce náměstí a generální oprava mostu přes Sázavu. Obě si vyžádaly dopravní omezení. Počínaje pondělkem není možné jet směrem od mostu na náměstí do Lánecké ulice. „Až do poloviny května je uzavřený jeden jízdní pruh na mostě. Od poloviny května do poloviny se uzavře druhý pruh. Dopravu řídí semafory,“ upřesnila mluvčí městského úřadu ve Světlé Blanka Sedláková. Jak upřesnila, přejezd přes opravovaný most ale je umožněn všem autům do 3,5 tuny a autobusům.

Další omezení v Brodě, velké opravy čekají ulici Dvořácká

Obnova náměstí začala už v únoru. Teď se pracuje i ve směru do Lánecké ulice. Most přes Sázavu se měl opravit už loni, ale podle Krajské správy a údržby silnic se do výběrového řízení nikdo nepřihlásil. Přitom most volá po opravě. „Rozpadají se spáry, je poškozený povrch chodníků,“ sdělila krajská mluvčí Eva Neuwitrhová. Zábradlím a sloupy na mostě přímo cloumá rez. Práce na mostě skončí před prázdninami. Práce na náměstí ale budou trvat do konce roku.