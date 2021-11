Podle místostarosty Zbyňka Stejskala nechává město provádět revize mostních konstrukcí a lávek každý rok. „Mosty a lávky u kterých se ukázalo, že jsou ve špatném stavu, necháme posoudit statikem, jak dlouho mohou být v provozu než bude nutná rekonstrukce. My s opravou počítáme příští rok,“ dodal.

Jeden most, spíše lávka je v parku Budoucnost v areálu Českého rybářského svazu. „Měla být opravená už dávno, Tak patnáct let zpátky. Jenže radnice se tehdy nedokázala dohodnout s naším sousedem,“ řekl předseda brodských rybářů Jiří Prchal. Jak upřesnil, jedná se o lávku přes výtok Cihlářského potoka ze sádek které jsou pod budovou. „Když lávku posoudil odborník, tak ví, o čem mluví. Kameny pod dvorem potřebují opravu, betonové desky jsou špatné. My tam často jezdíme. Takže opravu uvítáme co nejdřív,“ zdůraznil Prchal. Jak dodal, rybáři by si přáli opravu kvalitní, žádné provizorium.

Podle místostarosty Stejskala je lávka v areálu Českého rybářského svazu důležitá a město zajistí její opravu co nejdřív.

Naopak můstek mezi dvěma rybníky Hastrman a Obora v parku Budoucnost pod školou V Sadech se zřejmě už opravovat nebude. „Ta stavba z hurdisek je prakticky zbytečná. Když zmizí, nebude to problém, protože přímo nad ní je most, po kterém chodí děti do školy a lidé do parku. Ten dole nepoužívá skoro nikdo. Navíc nejde ani opravit. Museli bychom zřejmě postavit nový,“ dodal místostarosta. Obyvatelé Brodu tudy většinou nechodí. „Vodím vnučku do školy, tak chodíme horem. Ani nevím, kde ten můstek dole je. A kolem rybníka nejdu. Na lavičkách tam občas sedí divné zjevy,“ prohlásila Jana Trtíková.

Naopak podle místostarosty Stejskala další most, který je už kousek za Brodem opravu nutně potřebuje a zmizet nemůže. „Ten most je v Pohledských Dvořácích přes Břevnický potok. Jezdí přes něj auta do areálu firmy co vyrábí krmné směsi. Oprava nebude lehká ani levná,“ upřesnil místostarosta.

Že most je skutečně důležitý, potvrdil i ředitel společnosti VKS Pohledští Dvořáci a.s. Václav Bárta. „Pro nás je to jediná možnost jak se dostat ven z našeho areálu. Takže bychom opravdu potřebovali, aby byl most opravený co nejdřív a kvalitně,“ zdůraznil,

Jak vysvětlil místostarosta Stejskal onen most a silnice která k němu patří byla státní, ale když nad Pohledskými Dvořáky vyrostla přeložka, most se stal majetkem města, ale žádnou velkou opravou neprošel. Tady bude podle Stejskala hodně záležet na tom, co řekne statik. Podle toho bude vypadat rekonstrukce, ale také cena. Ta podle Stejskala půjde do milionů a zřejmě se neobejde bez dotace. Zda by na opravu mostu přispěla také ona společnost,co vyrábí krmiva je otázka. „Jsem sice ředitel, ale taková otázka patří majiteli firmy,“ poznamenal Bárta.

Mosty, které žádají opravu:



- Můstek v areálu Českého rybářského svazu: oprava nutná.



- Můstek u rybníka Obora: nedůležitý, může zmizet.



- Most u výrobny krmiv Dvořáky: oprava nutná.