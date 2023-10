Dopravní značka upozorňuje, aby řidiči snížili kvůli práci na silnici rychlost na třicet kilometrů v hodině. Vždyť to ani rychleji nejde. Průjezd Brodem je dneska za trest. To si myslí ve středu dopoledne řidič cisterny Milan Pokorný z Jihlavy, čekající v koloně kousek od křižovatky Pražská s odbočkou na Chotěboř. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se rozhodlo, že v době do 28. října opraví silně poškozenou silnici na průtahu městem od Kolína směrem na Jihlavu. Jedná se především o úseky Lidická, Masarykova a Pražská. Řidiči musejí počítat s komplikacemi a čekáním. To se opravdu děje. V úterý i ve středu 18. října dopoledne je Masarykova ulice ucpaná auty. „Copak to nejde dělat jindy,“ povzdechne si Milan Pokorný a vzápětí si sám odpovídá: „Jenže takhle to v Brodě vypadá dnes a denně. Neberte to osobně, ale Brod patří zavézt hlínou.“