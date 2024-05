S největší porcí objížděk musejí řidiči počítat letos v okolí Havlíčkova Brodu. Od dubna do konce srpna trvá uzavírka v Baštínově. Kvůli opravě hráze rybníka a silnice přes hráz. Po silnici od Havlíčkova Brodu do Vysoké neprojedou. „Objízdná trasa vede po silnici první třídy a novém obchvatu,“ informoval řidiče Martin Stehno z havlíčkobrodského odboru dopravy. Cesta pro místní je z Vysoké do Šlapanova přes Smilov a Pozovice až do Štoků a tam po silnici první třídy do Havlíčkova Brodu.