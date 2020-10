Budovu koupila v dražbě ředitelka představenstva firmy Icom transport Kateřina Kratochvílová. „V současné době vám mohu pouze potvrdit, že budova i její okolí bude využito v souladu s územním plánem,“ odpověděla ředitelka Icomu jak hodlá s objektem naložit a dodala: „ V případě zájmu, vás můžu informovat, až dojde k posunu.“ O osudu skleněné budovy v centru města psal Havlíčkobrodský deník už loni. K patrové budově s množstvím kanceláří patří i pozemek.

Ředitelka Kratochvílová koupila objekt za 16 milionů korun . Jak upřesnila v dubnu loňského roku chce budovu opravit a pronajímat zájemcům jako kanceláře. Opravy přijdou podle odborníků na více než 40 milionů korun. Icom patří k největším dopravcům v republice. Budovu finančního úřadu dražil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Brodě třikrát. Cena postupně klesala z původních 23 milionů na 16 milionů. Śéfka Icomu byla v poslední dražbě, která se konala 2. dubna, jediný zájemce. Finanční úřad budovu opustil před více než dvěma lety a přestěhoval se do bývalého Okresního úřadu ve Štáflově ulici proti Okresnímu soudu.Vedení brodské radnice prodej vítalo, už proto že ve městě panovaly obavy, aby objekt nekoupil nějaký "obchodník s chudobou."

Důvodem, proč se finanční úřad z objektu vystěhoval do nových prostor naproti okresnímu soudu, byl špatný technický stav budovy. Rekonstrukce by stála neuvěřitelných 44 milionů korun. Budova má celkem devět pater, pochází z konce 70. let Navíc budova sousedí se soukromou restaurací a další úřední budovou, nedaleko je také hudební škola.

Město Havlíčkův Brod o „skleňák“ nestojí a nestálo. Jak vysvětlil po vystěhování budovy finančního úřadu místostarosta Libor Honzárek město by nemělo pro budovu žádné využití. Radnici by zajímalo jen parkoviště za budovou, které by bylo možné upravit, stejně jako nyní Smetanovo náměstí. To ale podle Úřadu pro zastupování státu nebylo možné, budovu úřad nabízel jen jako celek.

V současné době už finanční úřad majitele má, ale neděje se s ním nic, odpovědi nezná ani radnice. „S novým majitelem jsme o ničem nejednali,“ informoval místostarosta Havlíčkova Brodu Libor Honzárek. Na devítipatrové budově nezačala ani žádná rekonstrukce, o které by věděl stavební úřad.