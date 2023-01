S informací o lepší budoucnosti hotelu přišel starosta Přibyslavi Martin Kamarád. „Majitel hotelu je Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska. Se starostkou Monikou Němečkovou jsme jednali o pořádání tradiční velké akce Pyrocar. V té souvislosti padla zmínka o hotelu. Hasiči nechtějí aby budovu získal někdo, kdo by poškodil jejich dobré jméno. Údajně mají už zájemce, který chce hotel provozovat,“ informoval starosta.

Mluvčí Sdružení Irena Špačková informaci nepotvrdila, ale ani nevyvrátila. „Chápeme, že hotel je téma které Přibyslav velmi zajímá. V současné době nemohu sdělovat podrobnosti. Naše starostka je nemocná. Brzy budeme o hotelu jednat. Pak můžeme říci víc,“ dodala. Kdo bude provozovat hotel je v Přibyslavi skutečně ožehavé téma. Obyvatele města vyděsila informace, že by si hotel pronajala personální agentura a ubytovala tam agenturní dělníky. „Obávám se, že by z hotelu byla časem kůlnička na dříví,“ poznamenal přibyslavský kronikář Ivo Havlík.

Podle Jiřího Němce z Přibyslavi má hotel šance se udržet. „V hotelu je sál i restaurace. V Přibyslavi hospod ubývá, kulturní dům se zavře skoro na rok,“ poznamenal student.

Téma hotel Přibyslav projednalo Sdružení hasičů na začátku prosince. V zápise, který má Deník k dispozici, se o hotelu hovořilo podrobně. Starostka Němečková informovala, že se skutečně objevil zájemce o provoz hotelu, ale má to háček. „Existuje riziko, že nový nájemce může po pár měsících vypovědět smlouvu,“ sdělila v zápise starostka Němečková. Upozornila také na skutečnost, že je nutné, aby pobočné spolky více využívaly Hotel Přibyslav na školení a podobné akce, jinak není reálné provoz hotelu udržet.

První ubytovací zařízení na místě Hotelu Přibyslav bylo dokončeno v srpnu 1981 s kapacitou 92 lůžek. Bylo postaveno z UNIMO buněk a dostalo název "Mladý požárník".



Centrum hasičského hnutí provozuje ubytovnu až do roku 1992, kdy ji pronajímá soukromému provozovateli. Ten v roce 1994 přistavuje venkovní terasu a ubytovnu přejmenovává na Hotel Garni. V pronájmu budova zůstala až do roku 1996, kdy se navrací do správy Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska.



Od roku 2006 začíná stavba současného Hotelu Přibyslav, slavnostně byl otevřen v roce 2007.



Zdroj: Město Přibyslav

Hotel v Přibyslavi je důležitý i pro sousední Centrum hasičského hnutí. „Pro Centrum je existenčně nutné, aby Hotel Přibyslav byl v provozu. O kurzy, svatby a podobně by v Centru už nebyl zájem bez možnosti ubytování ,“ zdůraznila ředitelka Centra Jana Fialová.

Třeba Okresní sdružení hasičů Benešov v zápise slibuje, že bude hotel využívat ke školení a kurzům. To slibuje i přibyslavský starosta. „Chápu, že nájemce chce hotel udržet. Jsme ochotni s ním osobně navštívit naše firmy a spolky. Nájemce představíme a firmám doporučíme, aby hotel maximálně využívali,“ zdůraznil starosta Kamarád.

Hotel v Přibyslavi si pronajal na několik let Jiří Votava a akciová společnost První hasičská. „Rozhodl jsem se nájem v hotelu ukončit k poslednímu prosinci roku 2022. Od prvního ledna roku následujícího zde bude už někdo jiný,“ řekl nájemce Deníku před uzavřením budovy s tím, že už nemá o provoz zájem.

Budova sloužila léta městu k pořádání různých společenských akcí, jako zázemí pro konference a další aktivity, jako například velké setkání hasičů Pyrocar .