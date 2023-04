/VIDEO/ Přibyslavská kovová kalvárie je připravena k vysvěcení. Uskuteční se druhého dubna ve tři odpoledne na Květnou neděli za účasti biskupa Jana Vokála. Křížová cesta vede po polní cestě do osad Dvorek a Uhry. Končí u vysokého kovového kříže.

Jednotlivá zastavení křížové cesty si v Deníku prohlédněte už nyní. | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Autorem díla je mladý umělecký kovář Petr Štáfl z Uher společně s farářem Pavlem Sandtnerem z Přibyslavi. „Chodil jsem tudy se psem,“ vysvětlil farář, proč povede křížová cesta právě tímto směrem.

Myšlenka křížové cesty se zrodila v době covidu. „Inspirací pro mě byl i krásný vysoký kovový kříž na kopci ve Dvorku. To místo má jedinečnou atmosféru a rozhled do krajiny. Vzpomenul jsem si na jeden zajímavý zvyk z farnosti v Nové Městě nad Metují, kde chodí mladí o Velikonocích s křížem na kopec,“ podotkl Pavel Sandtner. V současné době už umělecký kovář Štáfl a jeho přátelé ukotvují do země kolem cesty první části díla.

Kovář Petr Štáfl popsal Deníku svůj návrh. „Všechny pašijové události, jak odsouzení Ježíše Krista Pilátem Pontským, Kristovo přijetí kříže, přibití na kříž na Golgotě, smrt, snětí z kříže a uložení do hrobu chci vyjádřit pouze ve výrazu Ježíšovy tváře. Další postavy biblického příběhu dělat nebudu,“ upřesnil autor. Zastavení je celkem třináct, tím čtrnáctým je kříž ve Dvorku.

Poutníci v neděli vyjdou od prvního zastavení v Hesově. Asi za hodinu, než cestou projdou, je pro ně připraveno pohoštění ve dvoře Štáflovy kovárny. Uvidí dílnu, kde se jednotlivá zastavení kalvárie zrodila.