Objekt vznikl jako přístavba ke staré školní budově, která už nevyhovovala současnému způsobu výuky. Stavba přišla na víc než 58 milionů korun. Z toho 15 milionů investovala ze svých prostředků obec, Ministerstvo školství věnovalo dotaci 18,5 milionů korun, dotace z evropských peněz fondu IROP byly přes 23 miliony korun a jeden milion přidala MAS Královská stezka Habry o.p.s. Stavbu provedla společnost OKS stavby a.s. Projekt budovy pochází z dílny společnosti Dondesing s.r.o. Stavět se začalo loni v dubnu, práce skončily letos v červenci.

Základní školu v Okrouhlici navštěvuje 60 dětí, o které se stará desítka pedagogů. Podle ředitelky školy Mileny Hodboďové, může nová budova dát dětem to, co stará školy nikdy neměla. „Budova je nádherná a prostorná. Vytváří nejen radostné prostředí, ale máme zde i prostory, které nám ve staré škole chyběly. Samostatné šatny, vstupní atrium, výtah pro bezbariérový vstup, nové sociální zařízení, přírodní zahradu, hřiště a nové odborné učebny pro práci s počítačem a pro výuku jazyků,“ vypočítala ředitelka jen část výhod nové budovy, která vznikla díky iniciativě současného vedení obce, které si přístavbu školy dalo do plánu investic na první místo.

Bezesporu nejoriginálnějším prvkem budovy je obrovská nástěnná malba takzvaný mural. Vytvořil ho přímo pro školu česko mexický umělec Richard Cortés. Zobrazuje částečně Okrouhlici tak, jak ji viděl malíř Jan Zrzavý a pokračuje mapou světa. Celé odpoledne proudily do školní budovy zástupy obyvatel z Okrouhlice i širokého okolí. Nová budova se stala také jednou ze zastávek klubu turistů, který zde ve stejné době pořádal tradiční výšlap Jeníkova špacírka. Ladislava Rasochu zaujala ve škole například takzvaná slepá mapa v podobě koberce, který bude dětem sloužit k výuce zeměpisu. „Ta škola je nádherná a vedení obce zaslouží velkou pochvalu,“ konstatoval turista.