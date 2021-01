Do ortopedické ambulance v Golčově Jeníkově se už pacienti nedostanou. Od nového roku je zavřená. „To je rána. Zvlášť když máte potíže a sotva dojdete z krámu domů,“ povzdechla si Lenka Libecajtová z Jeníkova, když se dozvěděla, že nejbližší ortopéd ordinuje v Havlíčkově Brodě.

Místostarostka Golčova Jeníkova Iveta Zadinová se o zavření ambulance dozvěděla loni koncem roku. „Ambulance nám bude chybět. Chodili do ní nejen lidi z Jeníkova, ale jezdili sem i pacienti z okolních vesnic. Ti teď budou muset cestovat dál,“ konstatovala místostarostka.

Podle Lenky Libecajtové na zrušení ambulance doplatí hlavně důchodci. „Mladí nastartují auto a do Brodu si dojedou. Ale staří, co mají problémy s pohybem a nemohou řídit. Pro ně je cesta do Brodu skoro nemožná, nebo to bude výlet na celý den,“ povzdechla si Libecajtová.

Zrušení ortopedické ambulance v Jeníkově netěší ani obce v okolí. Například Vilémov nebo Vlkaneč. „Slyšeli jsme že v Jeníkově zrušili ortopedii. Pro lidi z z Vlkanče to byla do Jeníkova nejkratší cesta. Teď musí jezdit až do Havlíčkova Brodu nebo do Čáslavi,“ poznamenala Lenka Novotná z Obecního úřadu Vlkaneč.

Chybějící specialisté



Golčův Jeníkov - ortopéd



Humpolec – zubař, pediatr, praktik



Jemnice – dětský lékař



Náměšť nad Oslavou – praktik



Přibyslav a Ždírec nad Doubravou – zubař



Nemocnice Havlíčkův Brod – ušař, pediatr

Místostarostka Golčova Jeníkova Iveta Zadinová se snažila zavření ambulance nějak zabránit. „Mluvila jsem s lékařem, nabízeli jsme mu případnou pomoc, ale dozvěděli jsme se, že ambulance se zavírá z personálních důvodů,“ vysvětlila místostarostka.

Ortopéd Pavel Kubát nabídl pacientům z Jeníkova náhradou ošetření v Brodě. „Ambulance v Jeníkově se zavírá skutečně z personálních důvodů. Už nemůžeme její provoz dál zajistit. Do ortopedické ambulance v Brodě se mohou pacienti objednat telefonicky, pět dní v týdnu,“ sdělil lékař.

Podobné problémy jako Jeníkov řeší i jiná města a obce na Vysočině. „Odborných lékařů ubývá, stárnou. Někteří navíc mají další úvazek v nemocnici. To je časem vyčerpávající," konstatoval šéf Sdružení ambulantních specialistů Zoran Jojko. Do roku 2025 podle něj zmizí v České republice 648 specialistů, a to hlavně v regionech jako je Vysočina.

Například v Humpolci řešili problém, kde najít zubaře, pediatra a praktika. „Chybí interní a kožní lékař. Sami odcházející doktoři shánějí někoho, kdo ordinaci převezme. Hledali dlouho, bohužel neúspěšně,“ okomentovala situaci místostarostka Humpolce Alena Kukrechtová.

Se stejným problémem se potýkali loni i v Jemnici na Třebíčsku. Skoro tisícovka dětí tam zůstala bez dětského lékaře. „Nedostatek doktorů je v celém okrese,“ povzdechl si starosta Jemnice Miloň Slabý. To potvrdila i úřední deska krajského úřadu. Největší sháňka je po zubařích a prakticích. O praktika přišli například v Náměšti nad Oslavou.

Na seznamu prázdných ambulancí vedou zubaři. Zubaře nemají už několik let v Přibyslavi. Hledají ho také ve Ždírci nad Doubravou.

I nemocnicím na Vysočině chybějí specialisté a ambulance omezují provoz. „Třeba ušařů je málo,“ konstatovala mluvčí nemocnice Havlíčkův Brod Petra Černo. Jak dodala, specialistu ORL hledá třeba jihlavská nemocnice. V nemocnicích, jako je například Pelhřimov či Nové Město na Moravě, museli pro změnu sáhnout k úpravě ordinačních hodin.