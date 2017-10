Ostrov patří v Havlíčkově Brodě opět knihám

Havlíčkův Brod – Osmnáct jim sice bude až za pár let, ale už ve čtvrtek 19. října si poprvé vyzkoušely vhodit svůj hlas do volební urny. Řeč je o dětech, které jsou klienty havlíčkobrodského Nízkoprahového klubu BAN! při Oblastní charitě Havlíčkův Brod a které si právě v klubu mohly na vlastní kůži vyzkoušet, jak to ve volební místnosti vlastně chodí.