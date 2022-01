V anketě Zdravé město, kterou v rámci loňského veřejného fóra vyhlásila radnice, si opravu zchátralé budovy přejí přes tři stovky lidí. „Je to hrůza. Honosná budova, dneska ruina vedle Štáflovy bašty. Krásná turistická atrakce,“ postěžovala si Eliška Kubátová z Brodu. Podobný názor měl i ředitel sousedního gymnázia Hynek Bouchal. „Já na akademii vidím denně. Pamatuji její bývalou slávu. Zaslouží si, aby ji dal někdo do pořádku. Ale když bude v tomhle stavu ještě pár let, nezvládne to nikdo,“ poznamenal Bouchal.