Budova patří městu. Ale tomu se nepodařilo skoro deset let najít na budovu seriózního kupce. Až se o akademii začala ucházet havlíčkobrodská oblastní charita. Hlasovalo pro ni loni na mimořádném jednání devatenáct zastupitelů z pětadvaceti. Zatím se v budově ale nic neděje.

Živnostník Milan Frübauer už tehdy nad rozhodnutím města krčil rameny. „Nechci nikoho urazit. Moc ale nevěřím, že zrovna ten, kdo každou chvíli pořádá sbírky a chce od lidí peníze, bude mít dost na opravu,“ prohlásil. Podle radnice město o cenný objekt nepřijde. „Definitivním vlastníkem s řádnou kupní smlouvou se charita stane, až se jí podaří získat do dvou let dotaci na rekonstrukci a uhradí městu částku za budovu přes jedenáct milionů korun v ročních splátkách. Jestli do dvou let dotace nezíská, pak budova zůstane v majetku města,“ řekla aktuálně Deníku místostarostka Marie Rothbauerová s tím, že od té doby, kdy město podepsalo smlouvu o smlouvě budoucí, charita už město nekontaktovala.

Podle mluvčí oblastní charity Moniky Kadlecové je ale prý vše na dobré cestě. „Ohledně obchodní akademie mohu říci, že máme hotovou projektovou dokumentaci a vyřízené stavební povolení. Nyní čekáme na rozhodnutí o poskytnutí dotace,“ řekla Deníku

Šupichova vila

Ostuda města. Slavná minulost, smutná současnost. To je podle Broďáků Šupichova vila v Havlíčkově Brodě. Na budově jsou stále znát následky požáru před třemi lety. Opadaná omítka, rozbitá okna. Střecha shořela, je zakrytá plachtou. „Chodím kolem často a s odporem. Už nevěřím, že se ten barák vzpamatuje. Občas se uvnitř svítí, někdo tam asi bydlí, ale neumím si představit v jakých podmínkách,“ říká řidič autobusu František Beneš. Vila opravdu není pustá. „Mám tam člověka, který ji hlídá,“ sdělil Deníku majitel Petr Švec.

Petr Švec pořád dostává nabídky, aby vilu prodal. „Oficiálně ty nabídky jdou z různých míst, ale já si myslím, že za nimi stojí jeden konkrétní člověk,“ domnívá se. Vilu prodávat nechce a Deníku opakovaně sdělil, že chce dům opravit, jakmile bude mít dostatek peněz.

Čekárna hrůzy

Autobusové čekárny na Bechyňově náměstí v Přibyslavi na Havlíčkobrodsku se cestující i turisté štítí a stěžují si. Zdeněk Sommer z Havlíčkova Brodu jezdí rád na přibyslavskou cyklostezku, ale autobusové čekárně se vyhýbá. „Chtěli jsme se tam loni s rodinou schovat před deštěm, ale ten puch nás vyhnal ven,“ postěžoval si. A není sám. Čekárna se nikomu nelíbí. V nedávném průzkumu veřejného mínění pořádaného radnicí ji obyvatelé Přibyslavi označili za skvrnu na tváři města. Toalety za čekárnou jsou zavřené. Podle Hany Mikulincové z místních technických služeb pokaždé, kdy město Přibyslav nechá čekárnu uklidit a opravit, vandalové řádí znovu. „Mnohokrát jsme opravovali na WC ulámané kliky, infrazářič, poškozené vypínače, urvané prkénko, splachovadlo. Střepy uvnitř, střepy venku,“ stěžuje si Mikulincová. Aktuálně je WC rozbité znovu.

Největší ostudy na Pelhřimovsku? Úzkokolejka do Obrataně a doprava v Pacově

V čekárně je zima, zápach a špína. Že v poslední době vandalismu ve městě přibývá, potvrzuje i starosta Martin Kamarád. Začalo, jak říká, ničením odpadkových košů, rozbíjením laviček, pokračovalo ničením autobusové čekárny. Změna přijde podle vedení radnice zřejmě až s přestavbou náměstí, kdy město nechá starou čekárnu strhnout.