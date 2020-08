/FOTOGALERIE/ Když havlíčkobrodský chirurg Pavel Trnka vyjmul ze srdce pacienta pět centimetrů dlouhou jehlu, kterou si tam nemocný zabodl, evropské lékařské kapacity zůstaly v úžasu. Psal se totiž rok 1940 a na takový zákrok by si troufl málo kdo.

RODINA CHIRURGŮ. Otec a syn Trnkovi měli medicínu v krvi. Na snímku je Pavel Trnka starší při operaci. | Foto: Archiv brodské nemocnice

Rodina Trnkových se do historie nemocnice v Havlíčkově Brodě zapsala nesmazatelným písmem. Hned dva lékaři z této rodiny se stali vynikajícími odborníky, kteří brodskou nemocnici proslavili doma i v cizině. „Letos si připomínáme hned dvě významná výročí. Je to 135 let od narození vládního rady a primáře Pavla Trnky a sto let od narození jeho syna, primáře Pavla Trnky mladšího,“ informovala mluvčí nemocnice Petra Černo.