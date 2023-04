Jitka Vránová, 70 let, důchodkyně, JihlavaZdroj: Deník/Milan Krčmář

Jitka Vránová

70 let, důchodkyně, Jihlava

Nelíbí se mi to. Asi nejlepší by bylo, kdyby se zavřelo na všechny svátky a taky na neděli. Syn pracuje v Německu, kde je to běžné. Dokonce tam v neděli bývají zavřené i restaurace. To by snad u nás nemuselo být nutné, ale u těch obchodů by mi to nijak nevadilo a aspoň by se tenhle chaos jednou provždy vyřešil.