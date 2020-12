„Chtěli bychom otevřít počátkem prosince,“ řekla Deníku ředitelka knihovny Jitka Hladíková v době kdy v knihovně začalo velké stěhování z budovy Staré radnice do moderních prostor vedle Kulturního domu Ostrov. „Knihovní fond má statisíce knih, časopisů, CD, DVD a mnoho dalších dokumentů. Jedná se celkem o více než osm kilometrů polic. Práce na stěhování jsou náročné, každý dokument je třeba uložit na přesně dané místo,“ popsala situaci ředitelka Krajské knihovny.

Jenže otevření budovy Krajské knihovny Vysočiny záleží na možnostech stěhování v souvislosti s aktuální epidemickou situací. „V tomto případě je důležitá rychlost dodání a umístění potřebného vnitřního vybavení knihovny. V důsledku pandemie došlo na straně dodavatelských firem k mírnému zpoždění,“ vysvětlila mluvčí Kraje Vysočina Eva Neuwirthová.

Radost z nové knihovny má například výtvarník Pavel Fiala. „Když mám volno, procházím městem a dívám se. Mám radost z toho, že Brod bude mít takovou knihovnu. To jinde není obvyklé,“ konstatoval výtvarník. Jen ho mrzí, že si na otevření knihovny bude muset ještě počkat. Na otevření knihovny se zatím marně těšila i Dana Červená. „To že v době korony zavřeli kadeřnictví, mi nevadilo, ale že nemohu do knihovny, to jsem těžce rozdýchávala,“ podotkla studentka.

Otevření nové Krajské knihovny Vysočiny za 200 milionů si vedení kraje i města Havlíčkův Brod plánovalo jako velkou slavnost. „Krajská knihovna se v Brodě neotvírá každý rok,“ podotkl starosta města Jan Tecl. Jenže kvůli epidemii se taková slavnost uskutečnit nedá. Jednou z možností bylo otevřít knihovnu potichu a slavnost uspořádat až tehdy, kdy to situace umožní.

„O tom, jak bude otevření knihovny vypadat jednáme s novým radním pro kulturu Romanem Fabešem. Konkrétnější bychom mohli být kolem Vánoc. Vše bude záležet na aktuální pandemické situaci i platných vládních opatřeních,“ upozornila Neuwirthová. V současnosti, kdy nová epidemická opatření vlády umožnila při dodržení 15 metrů čtverečních na jednoho návštěvníka otevřít knihovny, jsou v provozu jen pobočky knihovny na základních školách Wolkerova a Nuselská a Perknov. Krajská knihovna s ohledem na inventarizaci a ladění výpůjčního systému neotevřela ani knihovnické okénko.

Stavba nové budovy krajské knihovny trvala dva roky, přišla asi na 174 milionů korun, vybavení dalších 28 milionů. Originální jsou zelené, trávou a rostlinami porostlé panely na stěnách. Zalévání řídí počítač. Čtenáře při vstupu do knihovna uvítá impozantní vchod s klavírem. V patře najdou koutek věnovaný malíři Janu Zrzavému a směrem k řece kavárnu.

Po krajské knihovně zůstala v centru města prázdná budova Staré radnice. Vedení města Havlíčkův Brod dosud jasně nerozhodlo, jak objekt využije. Podle radního Libora Honzárka by historická budova byla ideální jako kulturní centrum. Přednáškové sály, výstavy v patře a do přízemí by se mohlo nastěhovat informační centrum.