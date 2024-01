Dva orly mořské a káně lesní otrávili na Vysočině traviči jedem. Káně a jeden orel kvůli tomu už uhynuli. Druhý orel od obce Benátky u Ždírce nad Doubravou by však podle nejnovějších informací mohl přežít a brzy se vrátit zpět do přírody.

Dospělý orel mořský nalezený u obce Benátky u Ždírce nad Doubravou. V čase nálezu byl ještě živý. | Foto: Petr Mückstein; Zdroj: Se souhlasem ČSO

Ředitel České ornitologické společnosti Zdeněk Vermouzek pro Deník uvedl, že událost prošetřuje i policie.

„Orel, který otravu přežil, by měl být zdravý. Jakmile to půjde, měl by být znovu vypuštěný do přírody. Místa otrav prohledávají psovodi a celou záležitost prošetřuje policie. V laboratoři je na rozborech i jed,“ přiblížil s tím, že otrava podle něj nebyla dílem náhody.

Na vině je pravděpodobně nervový jed karbofuran. „To ještě musíme potvrdit. Ale tento o podobný jedy jsou už několik let zakázané v celé Evropské unii. A to v zemědělství. Člověk, který s takovým jedem manipuluje, musí vědět, že se dopouští něčeho nelegálního. Někdo tu návnadu musel použít cíleně,“ nastínil ředitel České ornitologické společnosti.

Za rok dochází k několika desítkám podobných otrav. „Loni jsme evidovali méně podobných případů. Ale neměli bychom být falešně optimističtí. Poslední dny jsou toho důkazem. Menší počet případů nemusí znamenat, že otrav ubylo. Jen jsme se nemuseli dostat ke všem podobným událostem. Bylo by potřeba, aby ta křivka byla nižší i v následujících letech, pokud bychom z toho chtěli dělat trend,“ upozornil Vermouzek.

K jedné otravě došlo u Osové Bítýšky na Žďársku. Druhá se stala u obce Benátky u Ždírce nad Doubravou.