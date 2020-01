Soutěž Alej roku 2019 pořádaná hnutím Arnika má své vítěze. Jedničkou v Kraji Vysočina se stala nová ovocná alej v Oudoleni na Havlíčkobrodsku. O pěkných pár pár délek za ní je třeba smrková alej u Vřesníku u Želiva, javorová alej ze Smrčné na Havlíčkobrodsku, břízky ze Sobíňova nebo duby v Kostelci u Jihlavy.

Novou ovocnou alej v Odoleni sázeli obyvatelé obce společně. | Foto: Obec Oudoleň

„Tak ono je to pravda? Je to jisté, že jsme první v kraji? Tak to je super, samozřejmě že jsem hlasovala,“ reagovala na informaci o úspěchu aleje z Oudoleně Marta Půžová z mateřské školy. Jak zdůraznila, mateřská škola se na výsadně podílela, s ohledem na věk dětí, spíš symbolicky. Nejvíc se do sázení zapojily děti ze školy, ale to na radosti z úspěchu nic nemění.