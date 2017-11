Oživení starých tradic, andělé i moravská hudba, do Brodu zavítal Trh řemesel

Havlíčkův Brod /FOTOGALERIE/ – Ukázka tradičních českých řemesel, nabídka adventních věnců, hrnečků, šperků, slaměných ozdob, domácích džemů, vůně svařáku, dobrá muzika nebo andělé v nadživotní velikosti, takové byly řemeslné trhy v Havlíčkově Brodě.

Tradiční trh řemesel se v Brodě koná již od roku 1990. Řemeslníci z celé republiky se sem sjíždí dvakrát do roka. Na jaře a na podzim. Podzimní trhy přinášejí první vánoční inspiraci. Prodejci bývají velmi pečlivě vybraní a lidé si tu mohou nakoupit ručně vyráběné originální dárky pro své blízké, dekorace do domácností nebo farmářské výrobky.

Na trhy zavítala i Milada Brisudová z Humpolce. „Máme velkou zahradu a málo členů domácnosti, kteří by všechno stihli sníst. Jsem už v důchodu, a tak mám čas vyrábět domácí produkty. Marmelády, sušené ovoce, zavařenou kořeněnou zeleninu. Na trhy jezdím jenom sem, do Tábora a na jaře do Jihlavy,“ prozradila usměvavá dáma.

„Pojďte si to zkusit,“ lákal kolemjdoucí Jaromír Žák z Nové Vsi u Chotěboře, který tu hrál na stařičký flašinet. V rodině Žáků je tento hudební nástroj již 40 let, ve skutečnosti je však ještě o 50 let starší.

„Je chladno, takže se střídám se synem,“ podotkl Jaromír Žák. Flašinetáři jsou dnes milou nostalgií. V minulosti si takto na živobytí přivydělávali hlavně vojenští vysloužilci a invalidé. Obcházeli poutě a lidové zábavy, ale běžně byli k vidění i v městech na ulicích.

Lidé na trzích mohli obdivovat i práci na hrnčířském kruhu nebo předení ovčí vlny. „Když manžel maluje nebo píše, potřebuje klid, a tak jsem se začala zabývat ručním předením ovčí vlny,“ vysvětlovala při předení manželka českého spisovatele a ilustrátora Jiřího Macouna, jehož autorské grafiky si lidé na trzích mohli také zakoupit.

Křehkou krásu slaměných ozdob zase představila Miloslava Zatloukalová z Brodku u Konice. Ze slámy se svou dcerou dokáže vykouzlit andílky, zvonečky, šišky, srdíčka, závěsné řetězy a spoustu dalších dekorací. Její tvůrčí invenci i řemeslnou zručnost ocenil v roce 2006 i ministr kultury udělením titulu Nositel tradic lidové výroby v oboru pletení z lýka a slámy.

„Naší doménou je sláma a tkané koberečky. Vyrábíme společně s dcerou. Vánoce jsou obdobím, kdy se lidé k tradičním výrobkům vrací nejčastěji,“ uvedla Miloslava Zatloukalová, jejíž výrobky si lidé mohou vyhledat i na internetu.

Ještě než příjemnou, svařákem provoněnou atmosféru trhů, stihl smáčet ledový déšť, rozvířil trhy průvod andělů v nadživotní velikosti. Představení Advent na kolečkách je dílem Divadla Kvelb. Průvod andělů, kterým nechybí humor, ani nadhled (částečně zaručený i jejich výškou s jakou shlíží na lidi z obřích chůd), připomíná zvyklosti a nálady adventního času. K poslechu návštěvníkům zahrál ŠARIVARI swing band a BRASSTET.