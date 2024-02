Že je situace s počtem zubních lékařů v kraji lepší, ne však ideální, potvrdila i zástupkyně České stomatologické komory pro Kraj Vysočina Jana Zedníčková.

„Pociťujeme možná menší nápor dotazů, zda přibíráme nové pacienty nebo zda nevíme o tom, která ordinace nové pacienty registruje. Každopádně stále jsou pacienti, kteří stomatologa hledají,“ informovala Zedníčková.

Jihlava láká zubaře. Postaví jim desítky ordinací

Podle ní Vysočina doplácí na fakt, že nemá lékařskou fakultu a studium stomatologie. Studenti opouští kraj a málokdy se vrací zpět.

Někteří pacienti z Vysočiny, oslovení Deníkem, musejí jezdit za stomatologem pár desítek kilometrů, nevidí to ale jako problém. „My jezdíme za zubařem pětadvacet kilometrů, což není tak strašné. Ve svém okolí neznám nikoho, kdo by musel jezdit za zubařem například až do Prahy,“ reagovala Kateřina Dostálová ze Žďárska.

Student Matěj Janáček z Havlíčkova nevnímá, že by v jeho okolí někdo měl problém najít zubaře.

„Já mám zubaře v Havlíčkově Brodě, takže nemusím jezdit nikam. Mám jednoho kamaráda, který ho má někde u Pelhřimova, ale je jediný z mých známých, jinak všichni ho mají v místě bydliště nebo studia,“ komentoval situaci Matěj Janáček.

Porovnání počtu stomatologů v jednotlivých krajích: Hlavní město Praha 1963 Jihočeský kraj 455 Jihomoravský kraj 1154 Karlovarský kraj 173 Kraj Vysočina 336 Královéhradecký kraj 449 Liberecký kraj 280 Moravskoslezský kraj 852 Olomoucký kraj 631 Pardubický kraj 314 Středočeský kraj 642 Ústecký kraj 471 Zlínský kraj 465 Celkem 8711 Zdroj: Česká stomatologická komora

V Jihlavě je po otevření nových ordinací situace se zubními lékaři lepší, někteří i tak dojíždějí ke stomatologům do jiných měst.

„Zubaře mám v Třebíči, což sice není žádná výhra ohledně dojíždění, obzvláště když jsem řídila s bolavým zubem, ale jinak jsem s ním moc spokojená,“ uvedla Jana z Jihlavy, která nechtěla uvést příjmení, redakce ho však zná.

Zubaři i dětští lékaři otevřou na Vysočině nové ordinace

Kraj Vysočina se snaží budoucí lékaře motivovat pomocí stipendií, což podle hejtmana Vítězslava Schreka nejlépe funguje právě v případě stomatologů. Jedná se o osmdesát tisíc na akademický rok pro třetí a vyšší ročníky.

„Od roku 2022, kdy jsme vypsali stipendijní program pro budoucí zubaře, nám jich do databáze přibylo dvaatřicet. Z toho osm již už poskytuje péči v Kraji Vysočina,“ reagoval vysočinský hejtman.

Ten ještě doplnil, že i když situace s počtem lékařů na Vysočině není stále ideální, nikde není vyloženě kritická.

