Jak vypadá situace malé lékárny na malém městě vysvětlila lékárnice Lenka Jelínková z Batelova: „Největší problém je málo pacientů, to znamená malý obrat, takže bychom časem museli uvažovat o zavření. Ve velkém městě je to něco jiného. Je tam sice měli lékárnami konkurence, ale mnohem víc pacientů.“

Možné zavření lékárny v Krucemburku by nadělalo nemálo starostí hlavně seniorům, což potvrzují i pečovatelky z DPS (Dům s pečovatelskou službou )na Hlubocké ulici. „Místní lékárnu využíváme často. Naši obyvatelé i další senioři v Krucemburku potřebují léky dost často. Kdyby u nás lékárna nebyla, museli bychom pro ně jezdit jinam a to by znamenalo i zvýšení ceny služeb. A to by byl problém,“ říkají pečovatelky.

Pomoci takovým lékárnám může bonus od zdravotních pojišťoven. Pro letošní rok bylo na bonifikaci od zdravotních pojišťoven vyčleněno 48 milionů korun s tím, že bonifikováno bude maximálně 80 lékáren. „Komise pro bonifikaci lékárenské péče v nedostupných oblastech, jejímž předsedou je náměstek ředitele VZP David Šmehlík,s vybrala lékárny, které pro letošní rok získají bonifikaci až 600 tisíc korun,“ informoval mluvčí VZP Oldřich Tichý s tím, že o bonifikaci požádalo celkem 106 poskytovatelů lékárenské péče pro 113 provozoven. Komise pod vedením VZP vybrala celkem 58 lékáren (které vede 56 poskytovatelů),. Ty musely podle Tichého splnit přísná kritéria na nichž se dohodly zdravotní pojišťovny i lékárníci. Tyto lékárny se letos dočkají finanční podpory, o kterou se podělí jednotlivé zdravotní pojišťovny dle toho, kolik klientů v dané oblasti mají.

„Jde o další krok, který usnadní lidem přístup ke zdravotní péči. Jsem velmi rád, že jsme našli funkční nástroj, jak podpořit dostupnost lékárenské péče i v hůře dostupných oblastech,“ uvedl předseda komise David Šmehlík. Lékárny, které o bonifikaci požádaly, ale podle komise nesplňují nastavená kritéria, mohou podat námitku do poloviny března. Komise se pak znovu sejde a provede druhé kolo hodnocení.

Bonifikována může být podle Tichého jen lékárna, která je jediná v obci, dojezdová doba k nejbližší další lékárně je více než 10 minut, lékárna vydala za rok 2018 méně než 28 tisíc balení léčiv na recept hrazených z veřejného zdravotního pojištění a má smlouvu se zdravotními pojišťovnami.