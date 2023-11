Ani po půl roce ještě nemůže naplno ordinovat nová nefrologická ambulance v Chotěboři. Pečuje o pacienty s nemocnými ledvinami. Uzavřely s ní smlouvu jen dvě zdravotní pojišťovny. Největší, Všeobecná zdravotní pojišťovna, to neučinila. Nejbližší nefrologickou ambulanci mají tak pacienti Všeobecná zdravotní pojišťovna až v Havlíčkově Brodě.

„Bohužel, Všeobecná zdravotní pojišťovna jim tuto odbornost zatím nenasmlouvala, i přesto, že je ambulance nefrologie v nemocnici trvale přetížená,“ informoval na zasedání Svazku obcí Podoubraví starosta Chotěboře Ondřej Kozub.

Starosta měl schůzku s ředitelkou Všeobecné zdravotní pojišťovny z Brna. „Ředitelka uvedla, že je v jejich zájmu ambulanci nefrologie podpořit a uzavřít smlouvu na hrazené zdravotní služby. V tuto chvíli musíme jen vyčkat na oficiální rozhodnutí,“ doplnil Kozub.

Do Chotěboře je to pro některé pacienty z okolí blíž než do Brodu. „Nejde jen o Chotěboř. K doktorovi sem jezdí pacienti ze všech vesnic kolem. Většinou důchodci. Už cesta do Chotěboře je pro ně problém, co teprve do Havlíčkova Brodu. Ne všichni mají auto, doprava na Chotěbořsku není nejlepší," poznamenal důchodce Josef Klement z Chotěboře. Podobný názor měl už při otevření ambulance Pavel Šimon z Rušinova.

Nefrologická ambulance sídlí v Chotěboři v nové budově Mcentra. Vytížená je zatím minimálně. „Skoro denně se na nás ale obracejí pacienti s žádostí o vyšetření. Jenže nemůžeme vyhovět. Je nám to moc líto, protože to jsou většinou starší lidé,“ řekla Deníku zdravotní sestra z nefrologické ambulance Markéta Špitálníková. Většina pacientů, kteří vyšetření potřebují, jsou totiž klienty VZP.

Dostupnost zdravotní péče dle VZP VZP se řídí nařízením vlády. Rozděluje dostupnost zdravotní péče podle toho, jestli jde o péči lůžkovou, ambulantní, gynekologickou, zubní, či specializovanou. Ambulantní péči dělí na další obory podle specializací. Nefrologie patří pod interní obor, kde je opět asi třicet specializací. U nefrologie je dostupnost zdravotních služeb stanovena na 90 minut maximální dojezdové doby. U kardiologie je to 60 minut. U diabetologie 45 minut. U hemodialýzy 60 minut. U infekčního lékařství 120 minut. Zdroj: VZP

Provoz ambulance v Chotěboři řeší Svazek obcí Podoubraví už od letošního jara. Kancelář svazku podle předsedy Miloše Starého odeslala dopis řediteli Odboru zdravotní péče VZP v Brně s prosbou o zvážení uzavření smlouvy na hrazené zdravotní služby.

„Zároveň jsme požádali o osobní schůzku, na které bychom je mohli s tímto záměrem podrobně seznámit a vysvětlit naši podporu. Na regionální pobočce byla žádost zamítnuta, proto jsme žádost postoupili ústředí do Prahy, kde to bude projednávat Komise pro smluvní vztahy,“ upřesnil Starý.

Odvolání proti stanovisku VZP je v tuto chvíli ve fázi projednávání. „ A to v Komisi pro smluvní vztahy pojišťovny, výsledek řízení tedy nelze předjímat,“ sdělila naposledy Deníku mluvčí VZP Jana Sixtová. Pro úplnost dodala, že aktuálně jsou objednací doby na nefrologii v okrese Havlíčkův Brod tři až čtyři týdny.

