Dobrá zpráva. Pacienti s nemocnými ledvinami pojištění u Všeobecné zdravotní pojišťovny se dočkají ošetření v nefrologické ambulanci v Chotěboři na Havlíčkobrodsku. S novou ambulancí v ulici Legií uzavřely smlouvu po jejím otevření loni jen dvě zdravotní pojišťovny. Největší, Všeobecná zdravotní pojišťovna, dlouho váhala.

Nefrologická ambulance sídlí v budově Mcentra v Chotěboři | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Učinila to až letos. „Smlouvu se společností Sdružená ambulantní péče Vysočina v odbornosti nefrologie uzavřela Všeobecná zdravotní pojišťovna prvnímu lednu 2024. Důvodem byla zejména snaha o zlepšení dostupnosti zdravotní péče v odbornosti nefrologie klientům pojišťovny v okrese Havlíčkův Brod a také navázaná spolupráce této nefrologické ambulance s nemocnicí Havlíčkův Brod, zejména v péči o dialyzované pacienty,“ informovala Deník mluvčí VZP Viktorie Plívová.

Vysoké procento pacientů z Chotěbořska, kteří potřebují nefrologickou léčbu, je pojištěno u VZP. Proto se starosta města Ondřej Kozub vydal na jednání s ředitelkou Všeobecné zdravotní pojišťovny z Brna.

Rozhodnutí uzavřít s ambulancí smlouvu nakonec přišlo. „Sdružená ambulantní péče Vysočina odeslala na VZP novou žádost na uzavření smlouvy na hrazené zdravotní služby. Této žádosti bylo vyhověno a uzavře smlouvu na hrazené zdravotní služby,“ potvrdil starosta.

Do Chotěboře je to pro místní pacienty, ale hlavně pro nemocné z okolních obcí, blíž než do Havlíčkova Brodu, kde takovou ambulanci mají.

„Nejde jen o Chotěboř. K doktorovi sem jezdí pacienti ze všech vesnic kolem. Většinou důchodci. Už cesta do Chotěboře je pro ně problém, co teprve do Havlíčkova Brodu. Ne všichni mají auto, doprava na Chotěbořsku není nejlepší," poznamenal důchodce Josef Klement z Chotěboře. Podobný názor měl už při otevření ambulance Pavel Šimon z Rušinova.

Nefrologická ambulance sídlí v Chotěboři v nové budově Mcentra. Smlouva s VZP je dobrou zprávou i pro zdravotníky, kteří v ambulanci pracují. „Skoro denně se na nás obraceli pacienti s žádostí o vyšetření. Jenže jsme nemohli vyhovět. Bylo nám to moc líto, protože to jsou většinou starší lidé,“ řekla naposledy Deníku při návštěvě ambulance zdravotní sestra z nefrologické ambulance Markéta Špitálníková. Většina pacientů žádajících ošetření byla a je pojištěná u VZP.