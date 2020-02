Proto havlíčkobrodská nemocnice nabízí pacientům možnost nechat se vyšetřit v kýlní poradně a ambulanci s názvem Centrum pro řešení kýly. Centrum je otevřeno každou středu dvě hodiny dopoledne pro předem objednané pacienty. Tam jim lékaři poradí nejlepší postup léčby nebo pacienta rovnou objednají na operaci.

„Naše ambulance samozřejmě zajišťuje i pooperační péči. Pacienti jsou zváni ke kontrole a zhodnocení výsledku za 6 týdnů, 6 měsíců a 1 rok. V případě potřeby po náročnějších výkonech i delší dobu,“ informují na webu nemocnice pacienty lékaři z Centra pro řešení kýly Pavol Zvanziger a Adam Nedvěd.

Stále modernější techniky

Za posledních 20 let pokročil vývoj v oblasti operací kýly ke stále modernějším technikám. Výsledky těchto operačních zákroků jsou obecně lepší a snižuje se i možnost, že se kýla u pacienta objeví znovu. V Havlíčkobrodské nemocnici operují kýlu už víc než 15 let hlavně laparoskopicky, ať už se jedná o kýlu tříselnou nebo brániční kýly a podobně. Za neméně důležitou považují lékaři i klasickou operaci. U některých pacientů je možné podle lékařů provést operaci kýly i takzvanou metodou jednodenní chirurgie. To je moderní způsob, kdy pacient může po zákroku odejít domů, bez nutnosti hospitalizace v nemocnici.

Kýla (hernie) lidově výhřez, postihuje muže i ženy. Podle lékařů je to abnormální vysunutí či vyklenutí orgánu dutiny břišní (nejčastěji střeva) oslabenou nebo defektní částí stěny břišní. V tomto místě se jeví kýla, která způsobuje svým „nositelům“ potíže. V mnoha případech ovlivňuje život pacienta výrazně negativně a ve svých důsledcích může vést ke komplikacím, které ohrožují pacienta na životě. Například takzvané uskřinutí kýly a střevní neprůchodnost.