Kauza se k okresnímu soudu vrátila poté, co soud v Pardubicích zrušil rozsudek z roku 2018. Havlíčkobrodský soud tehdy uznal vinným pouze stavbyvedoucího firmy Bögl a Krýsl Josefa Spoura, který podle soudu věděl o hrozícím nebezpečí, ale nic proti tomu neudělal. Za obecné ohrožení dostal čtyři roky nepodmíněně a pět let zákaz činnosti. Ostatní byli obžaloby zproštěni.

Poslední, dvacáté hlavní líčení se konalo loni v září. Tento čtvrtek si soud předvolal dva pracovníky Oblastního inspektorátu práce. Chtěl od nich vědět, co a od koho se dozvěděli přímo v den tragédie.

„Po sedmi letech si podrobnosti nepamatuji,“ řekl soudu Jaroslav Kos a odvolal se na původní zjištění, která zaznamenal do protokolu. Na otázky obhájkyně jednoho z obžalovaných pak odpověděl, že stavební povolení podle něj bylo vydáno na rekonstrukci mostu. Plán bouracích prací byl podle Kosa zaznamenán ve skice, kterou dostali o stavbyvedoucího Spoura a šlo hlavně o to, jakým způsobem se má most podepřít.

Druhý svědek si nepamatoval žádné detaily. Navíc prakticky celý průběh procesu sledoval přímo v soudní síni jako veřejnost.

Předsedkyně senátu Hana Doubková poté poučila všechny obžalované, že podle novely zákona mají znovu možnost vyjádřit k podané obžalobě, případně se vyjádřit k tomu, zda se cítí být vinni a mohou tak přistoupit na dohodu o vině a trestu. Obžalovaní vzali poučení pouze na vědomí.

Hlavní líčení bylo poté odročeno na 9. září a vyloučen není ani v pořadí druhý rozsudek.

Most ve Vilémově se zřítil během oprav před sedmi lety v září 2014. Sutiny tehdy zavalily šest dělníků. Čtyři z nich nepřežili. Původně bylo obžalováno deset lidí. Krajský soud ale nakonec zastavil trestní stíhání vůči Marii Hubkové z Pelhřimova, která byla koordinátorkou bezpečnosti práce. Důvodem zastavení obvinění bylo to, že už dostala za porušení povinností postih 96 tisíc korun.