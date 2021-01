Podle starosty Bohumíra Nikla projedou po silnici ze Ždírce na Benátky asi čtyři tisícovky aut. „Většinou kamiony a nákladní auta. Rychlost přes obec 50 kilometrů za hodinu dodrží málokdo,“ konstatoval starosta s tím, že lidé z Benátek si na piráty silnic stěžují a při přecházení silnice se bojí o bezpečnost.

Že tento silniční úsek je problém a přímo láká k rychlé jízdě, potvrzují i časté nehody. „Řidič nákladního auta Citroen jel na Benátky. Muž se zřejmě nevěnoval řízení a nepřizpůsobil rychlost jízdy na vzdálenost, na kterou měl rozhled. Proto nestihl zastavit za nákladním autem Avia, odstaveném kvůli poruše, a do náklaďáku narazil,“ popsala jeden případ policejní mluvčí Dana Čírtková.

Problémy podle Nikla vyřeší radary. „Chystáme projekt, radary chceme zprovoznit do konce června,“ upřesnil Nikl. Ždírec nemá městskou policii ani úřad, který by přestupky řešil, ale to není podle starosty problém. Pomůže Chotěboř. Ždírec má už léta smlouvu s tamní městskou policií. „Město koupí kamery, a pak je městské policii pronajme,“ upřesnil Milan Linhart, tajemník městského úřadu Chotěboř.

Tamnímu odboru dopravy budou řidiči platit pokuty. Výtěžek pokut zůstane v Chotěboři.