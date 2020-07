„Jedná se o kolonii několika domů, které vznikly od roku 1942 do roku 1949. Bydleli v nich zaměstnanci Říšských a později Československých drah, kteří kopali železniční tunel z Brodu do Termesiv,“ přiblížil archeolog Jakub Těsnohlídek ze společnosti Archaia, která teď budoucí obchvat zkoumá.

Dělníky postupně nahradily běžné rodiny. „Naposledy v ní bydleli civilní zaměstnanci a byla tam výkupna bylin,“ informoval Těsnohlídek a dodal, že kolonie zanikla na začátku šedesátých let.

Šlo prý o klasické rovné přízemní domy, u kterých nechyběl plot, jímka, žumpa či sklep. Kromě toho se dochovaly i věci lidí, kteří tam žili. „Čekali jsme předměty vztahující se k vojenství, ale většinou jsou to úplně běžné věci, které vypovídají o každodenním životě. Třeba hřebeny, brýle, nádobí, lahve nebo hračky,“ vyjmenoval Těsnohlídek.

Přeci jen ale našli něco, co je překvapilo. „V žumpě jsme našli vrstvu organické hmoty, která obsahovala obrovské množství třešňových pecek. Předpokládáme, že třešně nejedli i s peckami, ale naopak si z nich vyráběli alkoholické nápoje a pecky pak vyhazovali do žumpy. Je otázka, jestli to byl nějaký kvašený nápoj nebo pálenka, ale rozhodně to bylo něco alkoholického. Máme tak doloženo i to, jak tam hospodařili a čím si zpestřovali život,“ řekl s úsměvem Těsnohlídek.

Ačkoliv se jedná o dobu relativně nedávnou, byla dosud velkou neznámou. „Říká se tomu archeologie modernity. V západní Evropě jsou podobné výzkumy docela běžné. Pro mě osobně je to velice zajímavé a moderní době se věnuji rád. Je to taková opomíjená součást archeologie, které se dosud nikdo nevěnoval,“ svěřil se Těsnohlídek.

To má i jednu výhodu. „Je to živá součást kultury a pořád se k ní dají najít historické prameny. Podařilo se nám dohledat potomky rodiny, která tam žila, a máme od nich i pár fotek. To by třeba u středověkého nebo pravěkého naleziště nešlo,“ podotkl jihlavský archeolog.

Práce v tomto úseku se už pomalu chýlí ke konci. „Navazují na harmonogram stavby, kterou rozhodně nijak zdržovat nebudeme. Rád bych vyvrátil spekulace, že se kvůli nám obchvat nikdy nedostaví. Naopak jsme na všech plochách v předstihu,“ upozornil Těsnohlídek.

Kromě lokality u Termesiv se archeologové pohybují ještě na dvou dalších. „Zkoumáme oblast pod Nádražním rybníkem na Stříbrném potoce, kde byla středověká huť a tavila se tam ruda. A dále pak dokončujeme výzkum statku u Prchalů, který se nachází pod Strážným vrchem. Ví se, že byl barokní a v šedesátých letech devatenáctého století vyhořel, ovšem teď se nám podařilo zjistit, že měl středověké základy, a je tak možné, že byl mnohem starší, než se myslelo,“ uzavřel Těsnohlídek.