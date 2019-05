„Konference bude, tak jako v předchozích letech, zaměřena na vzájemný vztah památkářů, projektantů a investorů z řad zástupců státní správy, místních samospráv a dalších stavebníků. Zabývat se budeme zejména přístupem uvedených subjektů k památkovému urbanismu a dochovanému památkovému fondu v centrech našich měst, vesnic a v krajině - tentokráte v oblasti vizuálního smogu,“ vysvětlil Libor Honzárek, místostarosta Havlíčkova Brodu (TOP 09) a upřesnil, jak celý projekt vlastně vznikl.

„Přesvědčil mě o tom případ rekonstrukce Havlíčkova náměstí. V okamžiku, kdy se plánuje rekonstrukce nějakého památkového objektu, scházejí se nad ním investor, památkáři, architekti a projektanti. Jejich názory se mohou lišit a to bývá dost často. Dochází ke zbytečným dohadům a rozepřím, často na úkor stavby. To je velká škoda. Proto vznikl nápad uspořádat konferenci, kde by investoři, památkáři a další odborníci měli možnost najít společnou řeč,“ vysvětlil Libor Honzárek. Každý ročník konference nese v sobě určité téma.

„Hlavní téma je Vizuální smog v historických centrech našich měst. Poněkud širší téma konference (zaměřené na problém trápící většinu našich sídel) bude analyzováno jednotlivými přednášejícími v rámci jejich příspěvků,“ sdělil Honzárek. Jak dodal, kromě popisu příčin neuspokojivého stávajícího vzhledu mnoha centrálních veřejných prostor českých a moravských měst a vesnic se předpokládá, že v rámci přednášek i následných diskusí bude společně hledána cesta k nápravě nežádoucího stavu.

„Problém vizuálního smogu může být přednášejícími posuzován z různých náhledů. Hovořit se bude o praktických dopadech absence znalostí grafických principů a pravidel při výrobě firemních označení provozoven, nesprávném umisťování a agresivitě reklamních sdělení, o instalaci nevhodného mobiliáře v centrech měst, zřizování restauračních předzahrádek, nevkusných barevných nátěrech vnějších omítek či o realizaci nevydařených vnějších fasád v památkových území,“ konstatoval Libor Honzárek.

Doprovodným tématem bude Historická stavba v kontextu svého okolí. Na havlíčkobrodské konferenci budou přednášet a diskutovat významní čeští památkáři, architekti i projektanti, mezi nimi například : Ing.Vlastislav Ouroda, Ph.D., náměstek ministra kultury, Ing.arch. Věra Kučová, památkářka se specializací na světové dědictví, historická sídla a kulturní krajinu, autorka mnoha odborných příspěvků a publikací. Ing. Svatopluk Zídek, člen předsednictva ČKAIT, odborník na industriální památky.Ing.arch. Jan Pešta, publicista, památkář a zpracovatel stavebně historických Průzkumů, ing.arch. Karel Kuča, publicista, památkový urbanista a specialista v oblasti krajinných území a další erudovaní odborníci.

Garant akce :Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) . Záštitu nad konferencí převzal Národní památkový ústav a Ministerstvo kultury ČR. Konference je určena pro odbornou i laickou veřejnost, bez účastnického poplatku .Přihlásit se je možné na www.konferencehb.cz