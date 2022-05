Milan Vašíček z Havlíčkova Brodu hledal parcelu na rodinný domek pro syna. „V Brodě jsou pozemky strašně drahé. Ideální je stavět v obcích blízko Brodu. Pozemky jsou levnější, do města je to kousek. Jenže i tam je plno. Zbožice, Skuhrov nebo Radostín by byly ideální místa, ale nepochodil jsem,“ povzdechl si. Radostín má dneska asi sto šedesát obyvatel, ale mohl by jich mít mnohem víc.