Za vynikající zprávu to považuje především havlíčkobrodský Okrašlovací spolek Budoucnost. „Jestli se podaří plány uskutečnit, obnoví se díky tomu celá vstupní část,“ prohlásil za vedení spolku Jan Schneider.

Zpráva potěšila i havlíčkobrodského turistu Ladislava Rasochu. „Já to vítám. Park by měl být hlavně pro děti. Tak ať dobře vypadá,“ řekl Rasocha.

Obchvat Brodu: do nepopulárního kroku se před volbami zastupitelům nechce

Jiný názor na to ale má ale důchodkyně Věra Ondráčková. „Myslím, že by se našly jiné potřebné věci, do kterých je třeba dát peníze. Například sociální služby pro osamělé. Park není tak nejhorší," řekla Ondráčková.

Zavřený je nyní celý prostor kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie, prostor mezi hradební zdí, rybníkem Hastrman a budovou AZ Centra střediskem volného času. Právě tady se připravuje podle místostarosty Libora Honzárka velká proměna parku směrem na západ kolem linie hradeb ke Štáflově baště. „Severní hranice přechází k rybníku Hastrman,“ upřesnil Honzárek.

Tady dělnici upravují celý pravý břeh rybníka, včetně pobřežní cesty od Cihlářského potoka po kašnový přepad na hrázi u školy V Sadech.

Obnova parku Budoucnost



První etapa za čtyřiadvacet milionů. Úpravy trvaly rok. Odborníci ošetřili stovky stromů, vzniklo nové hřiště za budovou AZ centra a kiosek s občerstvením. Vznikl nový rybníček Očko.



Druhá etapa letos



Cena přes dvě desítky milionů korun. Obnoví se prostor kolem kostela Nanebevzetí Panny Marie, kolem bývalé základní školy Rubešova až ke hrázi rybníka Hastrman směrem ke Štáflově baště, kde stojí pomník Bedřicha Smetany. Největší změnou je úplně nová síť cest.

První práce začaly koncem května. „Firma, která v parku pracuje, z důvodu bezpečnosti návštěvníků celý úsek oplotila,“ vysvětlila důvody zátarasů mluvčí radnice Alena Doležalová.

Druhá část oživení parku Budoucnost navazuje navazuje na etapu první. Dělníci obnoví síť cest, ale všechny dominanty místa jako jsou pomníky, sochy či maketa bomby zůstanou,“ zdůraznila Doležalová. Park osvětlí nové lampy, nad vodní plochou rybníka Hastrman vzniknou dvě atraktivní mola. Hlavní stavební práce skončí závěrem letošního roku. „Nově založenou zeleň a trávníky přebere město do své správy na jaře roku 2023,“ upřesnila Doležalová.

Ještě loni radní uvažovali že druhou etapu obnovy parku nezačnou protože nemají peníze. Ale obyvatelé Brodu na to měli jiný názor. Pokračujte v obnově parku Budoucnost, vzkázali radním obyvatelé Havlíčkova Brodu na veřejném fóru. „Loni na práce v parku nebyly peníze. Letos je to ale jinak. Park Budoucnost se dočká pokračování revitalizace,“ ujistil místostarosta Libor Honzárek.

Podle architekta Zdeňka Sendlera se záměr proměny brodského parku Budoucnost zrodil před více než deseti lety. „Úpravy jsou rozdělené do čtyř etap,“ upřesnil Sendler. Aktuálně je hotová první etapa o rozloze čtyř tisíc metrů čtverečních. To je kompletní obnova prostor starého dětského hřiště za budovou AZ Centra a jeho okolí poblíž základní školy V Sadech.