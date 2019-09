Havlíčkův Brod – Na netradiční procházku obnoveným havlíčkobrodským parkem zval veřejnost v sobotu 21. září Okrašlovací spolek Budoucnost. Park je místo, které má žít, tvrdí krajinářský architekt Zdeněk Sendler.

Na netradiční procházku obnoveným havlíčkobrodským parkem zval veřejnost v sobotu 21. září Okrašlovací spolek Budoucnost. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

„V rámci komentované prohlídky se přítomní dozvědí nejen to, jaký je celkový záměr revitalizace havlíčkobrodského parku, ale zejména to, jaké konkrétní další kroky budou následovat,“ shrnul stručně účel akce za pořadatele Jan Schneider. „Záměr revitalizace brodského parku Budoucnost se zrodil koncem 90. let, kdy mě požádala o spolupráci firma Eden,“ upřesnil architekt Sendler. Úpravy rozsáhlého havlíčkobrodského parku který je pýchou města už 130 let, jsou rozděleny do čtyř etap. V současné době je prakticky hotová první etapa. To je kompletní obnova prostor starého dětského hřiště za budovou AZ Centra a jeho okolí poblíž školy V Sadech.