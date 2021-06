Stavba bude v režii hejtmanství, podle radního pro oblast majetku Karla Janouška jde však zatím pouze o záměr. Situaci by podle něj mohl dočasně vyřešit parkovací dům u krajského policejního ředitelství. Ten má být pro služební i osobní vozy policistů, parkovat tam bude smět i veřejnost mířící na policii. „Uvolní se tak stávající kapacita v okolí nemocnice,“ vysvětlil Janoušek.

Na parkovací dům v ulici Dr. Jiřího Procházky vedle budovy ředitelství Kraj Vysočina přispěje částkou celkem dvacet milionů korun. O čtyřicet milionů požádá policie ministerstvo vnitra. Půjde o dvoupatrovou stavbu s jedním podzemním patrem, jedním nadzemním patrem a s parkováním na střeše, která bude propojená s budovou ředitelství. Parkovacích míst bude 94. Krajské ředitelství policie kraje Vysočina přitom provozuje téměř 400 aut. Přípravy stavby by mohly začít ještě letos, avizované zprovoznění budovy je do konce roku 2022.

Jihlava pak v připravované parkovací koncepci i nadále počítá se stavbou parkovacích domů a patrových stání na sídlištích. Předloni tehdejší náměstek primátorky Petr Laštovička hovořil o lokalitách na okraji města u obchodního domu Tesco, u plánovaného Centrálního dopravního terminálu nebo za obchodem Billa. Dodal však, že se jedná o drahá řešení.

U Tesca je aktuálně ve výhledu parkoviště P+R, informoval Deník jihlavský radní pro dopravu Jaroslav Vymazal. „Zda ano, případně v jaké bude podobě, to bude záležet na dohodě s majiteli,“ upřesnil s tím, že i lokality Billa a Centrální dopravní terminál jsou ve hře. V režimu parkovacího domu pak bude sloužit parkoviště pod Horáckou multifunkční arénou, které rozšíří stávající plochy pod Zimáčkem.

Parkovací věže by pak mohly být řešením pro obyvatele bytových domů. „Město obdrželo nabídky od dvou českých výrobců. Jakmile pominou přísnější opatření v souvislosti s pandemií, uděláme po dohodě s bytovými družstvy a výrobci prezentaci,“ naznačil radní, jak zjistí zájem veřejnosti o toto řešení.

U Třebíče začne stavba příští rok

Pozadu v otázce výstavby parkovacích domů nestojí ani další okresní města, zejména pak Třebíč. Tam by příští rok měla začít stavba u nemocnice, nová budova nabídne kapacitu 216 míst. „Připravujeme veřejnou zakázku pro výběr zpracovatele projektové dokumentace,“ poodhalil Janoušek.

Hejtmanství přitom již loni informovalo, že parkovací dům v blízkosti nejen nemocnice, ale i okresního soudu a restaurace vyjde bez projektové přípravy zhruba na 165 milionů korun. Město přislíbilo padesát milionů, přičemž tato suma zahrnuje i hodnotu pozemků, část jich bude pod novým objektem právě městských.

Ve fázi záměru je pak stavba parkovacího domu u brodské nemocnice. Tam je však nutná změna územního plánu, vhodné pozemky nejsou určené pro výstavbu. „Parkovací dům jako standard pro krajské nemocnice není všude řešením,“ shrnul Janoušek s tím, že například u Nemocnice Pelhřimov není k dispozici vhodný pozemek.

V nejmenším okresním městě Vysočiny by přitom parkovací dům smysl měl. Přestože parkovacích míst tam není málo, počet řidičů hledajících parkování je často vyšší. „Město samozřejmě tuto problematiku řeší,“ ujistila mluvčí radnice Andrea Unterfrancová s tím, že dochází ke změně územního plánu. Parkovacích ploch bude více, o parkovacím domě však město zatím neuvažuje.

Kde všude mohou vzniknout parkovací domy?

- v Jihlavě v areálu nemocnice a u policejního ředitelství

- v Třebíči u nemocnice

- v Havlíčkově Brodě na Výšině

Jiná situace je ve Žďáru nad Sázavou, tam radnice o parkovacím domě uvažuje jako o jednom z možných řešení. „Je navržen například v koncepci Smart city nebo v rámci architektonického návrhu Potenciál města Žďár nad Sázavou. Konkrétní plány ale ještě nejsou,“ uvedl mluvčí radnice Matěj Papáček. „V současnosti nám dodavatel dokončuje generel dopravy, který dodá další podklady pro takto velkou investici,“ dodal.

V Havlíčkově Brodě na Výšině potom bude parkovací dům stavět soukromník. Provozovat ho bude smět šedesát let, pozemek ale zůstane městu. Dvoupatrová budova s bezmála devadesáti místy by mohla vyjít zhruba na 28 milionů korun. Zájemci mohou posílat nabídky do konce červa.