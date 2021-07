S projektem parkovacího domu u kotelny na Výšině přišli radní loni. Předtím se v Brodě nic podobného nestavělo. Parkovací dům měla soukromá firma provozovat 60 let. Firma by také měla veškerý zisk z prodeje nebo pronájmu téměř devadesáti parkovacích míst. Firma by postavila dům na svoje náklady a platila městu daň z pozemku.

Důvod, proč město parkovací dům stavět nechce, vysvětlil už dřív místostarosta Libor Honzárek. Město na stavbu nemá peníze. „Stavební firma by dokázala dům postavit mnohem levněji, než město,“ konstatoval. O soutěži rozhodli radní loni na podzim. Takzvané právo stavby ocenili zhruba na pět milionů.

To, že se do soutěže nikdo nepřihlásil, vrtá hlavou zastupiteli, Milanu Plodíkovi. „To je mi divné, že se žádný zájemce nenašel, ani mezi zavedenými firmami. Asi si spočítaly, že se to nevyplatí,“ poznamenal. Jak dodal, je otázka, jak by soukromník dům nakonec provozoval a jakou by nasadil cenu, aby se dům vyplatil jemu i řidičům. Akce plná otazníků.

To je stavba parkovacího domu i pro řidiče Pavla Rusa z Havlíčkova Brodu. „Tak za prvé, proč tu stavbu nikdo nechce. Proč ji nestaví město. Za druhé, jaké by v tom domě byly ceny a kdo by tam parkoval. Jestli jen místní nebo i cizí,“ konstatoval. Radní nechali výběrové řízení prodloužit. Cena za právo stavby přestala být důležitá, ale nikdo se ani pak nepřihlásil. Konečný termín padl 30. června. „Žádná oficiální přihláška nepřišla,“ sdělil místostarosta Zbyněk Stejskal. O tom, co s projektem dál a jestli vyhlásit soutěž znovu, bude podle místostarosty Honzárka jednat rada města.