Je úterý 20. června dopoledne. Na Havlíčkově náměstí se parkovací místa hledají jen stěží, v okolních ulicích je to stejné. Na parkovišti u Ostrova je volných míst nadbytek, stejně jako v parkovacím domě u knihovny. Jana Kubátová provozuje vinotéku na náměstí. „O změnách jsem slyšela. Já parkuji u knihovny za dvě koruny na hodinu,“ řekla Deníku. Jak dodala, má ale do budoucna obavy. „Především jak výrazně zdraží parkování na náměstí. Nejsme Telč. V centru Brodu se neprodávají suvenýry, ale podniká. Jestli ceny parkovného na náměstí odradí zákazníky, bude to špatné,“ dodala.