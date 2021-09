Přiznám se, že jsem se o tom parkovišti dozvěděla náhodou, konstatovala řidička Eva Pokorná z Jihlavy. Středa prvního září dopoledne a na velké betonové ploše pro skoro dvě stovky aut stojí asi 20 vozů. Záchytné parkoviště za krajskou knihovnou v Havlíčkově Brodě, od kterého si radnice tolik slibovala, se sice plní, ale mnohem pomaleji než by radní čekali.

O novém parkovišti, kde jedna hodina stojí dvě koruny, nic neví například Ivo Chadim, starosta nedaleké Břevnice. „Jezdím do Brodu často. Využívám pokaždé parkoviště ve středu města, které znám. Případně parkuji u obchodních center,“ vysvětlil. Jak dodal, je škoda, že takové parkoviště v Brodě nemá nějakou větší propagaci, aby se o něm dozvědělo víc lidí.

Podle názoru vedoucího městského odboru dopravy Martina Stehna se řidiči zatím nenaučili parkoviště využívat. Stejný názor má starosta Radostína Petr Zadina. „Lidé si musí zvyknout, a to někdy trvá. Možná to chtělo lepší reklamu. Až parkoviště vejde ve známost, nebude tam volné místo. Stejné to bylo s parkovištěm v Horní ulici před soudem. Dlouho bylo prázdné a teď na něm není místo,“ konstatoval.

Parkoviště u knihovny



Parkovací dům a záchytné parkoviště



Cena stavby - zhruba 21 milionů



Parkovací dům - 88 míst, pět pro postižené



Parkoviště - 126 míst, šest pro postižené



Vybavení - nabíjecí stanice pro elektromobily, parkovací automat



Cena parkovací dům – dvě hodiny zdarma, třetí a další 10 korun



Cena parkoviště – hodina za dvě koruny



Zdroj: Město Havlíčkův Brod

Na novém záchytném parkovišti je 126 míst, nabíjecí stanice pro elektromobily a vyhrazené plochy pro postižené. Podle místostarosty Libora Honzárka bylo nové brodské parkoviště označené jako záchytné. „Určené lidem, kteří do Brodu jezdí pracovat a potřebují auto odstavit na celý den,“ upřesnil. Na parkovišti se platí dvě koruny za hodinu v pracovních dnech od 7 do 17 hodin.

Podobně jako nové parkoviště je zatím poloprázdný i nový parkovací dům vedle knihovny. Má dvě patra pro devadesát aut. V parkovacím domě u knihovny jsou první dvě hodiny zdarma, třetí a další hodinu zaplatí řidič deset korun. „Levné parkovné jsme nasadili proto, že jsme chtěli, aby řidiči uvolnili parkoviště v centru,“ vysvětlil Honzárek. Že nové parkoviště potřebuje čas, si myslí i brodský zastupitel Milan Plodík.

„Je to zvyk. Řidiči potřebují čas, aby si na parkoviště zvykli. Máme s tím z minulých let dost zkušeností. Většinou když se v Brodě otevřelo nové parkoviště bylo nějaký čas prázdné a teď na něm není k hnutí. Nějaká reklamní kampaň je nesmysl,“ poznamenal. Reklamní akci na zviditelnění parkoviště nechystá podle Martina Stehna z odboru dopravy ani radnice.