Havlíčkův Brod – Zhruba tři desítky koní se zúčastnily v sobotu 3. srpna parkurových závodů u přehrady Žabinec v Havlíčkově Brodě. Akci pořádal Jezdecký spolek Havlíčkův Brod.

Jaká je podstata a logika parkurových závodů to člověk, který je vidí poprvé těžko chápe. Ale na první pohled je vidět úžasnou souhru koně a jezdce. „Závody startují v pěti kategoriích. Stručně a jednoduše vysvětleno, jezdec s koněm má za úkol přeskakovat překážky ve výšce od 60 do 110 centimetrů. V každé kategorii je vyhlášen vítěz, který je dekorován stuhou příslušné barvy,“ prozradil za pořadatele Jan Schwarz. Závody nejsou omezeny věkem, startují jezdci od mladistvých po seniory, navíc na tyto závody jezdec nepotřebuje speciální licenci na základě jezdeckého výcviku, jako se to děje na oficiálních závodech. Ovšem to neznamená, že se může zúčastnit kdokoliv takříkajíc z ulice.