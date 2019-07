"Pátrání po ženě probíhá od neděle a je stále neúspěšné. Do pátrání se zapojily desítky policistů, hasičů a nasazen byl také vrtulník letecké služby PČR. Není vyloučeno, že se žena mohla stát obětí násilného trestného činu, proto se opakovaně obracíme na sdělovací prostředky se žádostí o zveřejnění výzvy případným svědkům, kteří ženu mohli vidět. Jedná se nám zejména o neděli 28. července v době od 13:15 do 14:00 hodin, kdy se pohřešovaná žena měla údajně pohybovat v lokalitě U Rybníčku v Havlíčkově Brodě," sdělila policejní mluvčí Stanislava Miláčková.

Osmačtyřicetiletá žena odešla v neděli 28. července krátce po deváté hodině dopoledne z místa svého bydliště na ulici Zahradnického v Havlíčkově Brodě na procházku se psem. Do současné doby se žena do místa bydliště nevrátila a nepodala o sobě žádnou zprávu.

Žena je vysoká přibližně 165 centimetrů, má střední postavu, vlnité černé vlasy a hnědé oči. Při odchodu na sobě měla šaty fialovo černo bílé barvy v délce ke kolenům, džínovou bundu a botasky. Pes, se kterým odešla žena z domu je bílé barvy, rasy bišonek, slyšící na jméno Justýna.

"Policisté po ženě vyhlásili celostátní pátrání. Veškeré dostupné informace i s jejím popisem byly předány policejním hlídkám, které prověřily místa, kde by se žena mohla pohybovat. Do současné doby se však pohřešovanou ženu vypátrat nepodařilo. Policisté po ní i nadále pátrají.Žádáme občany, kteří mají informace o tom, kde by se žena v současné době mohla nacházet nebo pohybovat, aby se policistům přihlásili na lince tísňového volání 158," zdůraznila Stanislava Miláčková