Rozsochatec – „To vám není blbý šlapat pořád dokola jen ty dva tance?" Takto se před více než dvěma lety zeptala na plese v Kojetíně Dagmar Opršalová. „Tak sežeň někoho, kdo nás něco nového naučí," odvětili jí lidé z Kojetína. Slovo dalo slovo a zanedlouho vznikla country taneční skupina K&K, tedy Kocouři a Kočindy.

Dagmar Opršalová z Rozsochatce, manažerka country taneční skupiny K&K Kocouři a Kočindy

Ta čítá dvacet čtyři členů, čímž se řadí mezi největší country taneční skupiny nejen v České republice, ale i ve střední Evropě. Věkový průměr skupiny je přitom úctyhodných padesát sedm let a Dagmar Opršalová z Rozsochatce dělá skupině hlavní manažerku.

Kocouři a Kočindy. To mi řekněte, jak vznikl takový název?

Podle mě a mého tanečního partnera Petra Kocourka. To on mi jako první řekl Kočindo a od té doby mi tato přezdívka zůstala a podle toho se jmenuje i naše country taneční skupina. Po prvním ročníku country tanečních v Kojetíně jsme dostali nápad, že bychom mohli zkusit založit country taneční skupinu. Sehnali jsme k sobě super partu lidí z Přibyslavi se stejným zájmem a začali jsme společně trénovat.

To vypadá celkem snadně…

No, zase tak lehké to nebylo. Museli jsme sehnat někoho, kdo nás bude učit. Nikdo neuměl ani základní kroky, natož nějaké konkrétní tance. Takže jsem našla taneční mistry z Nového Města na Moravě, kteří nás začali učit. Také jsme samozřejmě museli nalézt vhodné prostory. Naštěstí nás zachránil starosta Kojetína, který nám umožnil trénovat v místním kulturním domě. Sám dokonce country tanec velmi dobře ovládá.

Hezké. Jak takový country tanec vůbec vypadá?

Scházíme se jednou za čtrnáct dní. Již legendární američtí osadníci věděli, že na seznámení je nejlepší tanec. Ten umí překonat jakýkoliv ostych a funguje jako skvělý katalyzátor rozproudění zábavy. Mekkou country tance jsou samozřejmě Spojené státy americké. Stejně jako u jiných tanců, tak i u country existuje hned několik variant. Hlavní princip spočívá ve střídání tanečních partnerů a různých krokových variacích.

Jak taková sestava vůbec vypadá?

Existují samozřejmě jednoduché sestavy až po ty složité. Naše taneční skupina umí tři základní sestavy, které se skládají z několika tanců. V současné době pracujeme na čtvrté. Sice se může zdát, že tři sestavy je málo, ale musíte vzít v úvahu, že jedna sestava trvá v průměru okolo patnácti minut a choreografie odpovídá čtyřiadvaceti tanečníkům.

To je celkem dlouhý čas na sestavu. Nejste pak unavení?

Country tanec není nijak náročný a trénovat ho může kdokoliv. Je vhodný jak pro děti, tak i dospělé až po seniory. Naše vystoupení trvají právě okolo patnácti minut, ale tím to rozhodně nekončí. Jakmile dotančíme sestavu, vždy se snažíme zapojit všechny diváky. Je pravda, že někdy jsme trochu tak nějak ušlapaní. (směje se)

Na vašich akcích evidentně není nouze o zábavu…

To rozhodně ne. Lidé na nás na začátku koukají s vykulenýma očima. Mnozí totiž country tanec vidí vůbec poprvé. Po chvilce však všichni tančíme dohromady a skvěle se bavíme. Myslím si, že právě o tom mají být taneční zábavy, bály nebo plesy.

Takže rozumím tomu správně, že těch tanců je celá řada a tancujete v párech?

Ano, ale tancujeme i jako jednotlivci, takzvané lajny. S tím se pak pojí různé řadové a kruhové tance, oblíbené jsou i čtverylky. Během vystoupení se to různě mění a střídá. Jinak základem country tance je houpavý pohyb a chůze.

Předpokládám, že k tanci se pojí i různé westernové doplňky?

Rozhodně. Všichni máme bílé košile. Muži pak mají modré šátky s logem naší skupiny a ženy naopak červenou růži. Stále se snažíme oblečení nějak více sladit a máme moc šikovnou švadlenu. V blízké době nám dokonce plánuje ušít stylové košile. Třeba náš sheriff (Jiří Tománek – poznámka autora) má i vlastní kolt. K to- mu se váže jedna vtipná historka, kdy mu navlhly patrony a pak cvakal při vystoupení do vzduchu naprázdno. (směje se)

Jezdíte často po nějakých akcích?

Je to spíše nárazové, ale navštěvujeme nejen obce na Havlíčkobrodsku, ale i po celé České republice. Vystupovali jsme například v Plzni, v country areálu Šiklova Mlýna a po různých místech na Vysočině. Jinak si s sebou vozíme vlastní aparaturu, máme svého kameramana i fotografa, kteří zároveň vystupují i v roli tanečníků.

Tancujete také na živou country hudbu? Máte například vlastní kapelu?

Hudbu spíše pouštíme. Zkoušeli jsme vystupovat i na živou hudbu, ale není to tak snadné se sladit s kapelou. Ale tancovat se rozhodně dá na jakoukoliv country hudbu, například Michala Tučného a mnoho dalších. Jinak kromě toho, že tancuji, tak i moderuji naše vystoupení, a to na koni. (usmívá se)

Na koni? Myslíte živého?

Kdepak. Mám takového malého plyšového koníka, na kterého si sednu, a kolega Radek mě vozí po sále a já vždy představím naši skupinu. (směje se) Nedokážete si představit, jaká je to sranda, jak lidé zírají. Když je příležitost, vyskočím i na živého koně.

Podle toho, jak o tom všem vyprávíte, je evidentní, že vás to baví a naplňuje…

Je to skvělý relax a aktivní odpočinek. Hlavní je, že to baví všechny ostatní. Podle mého názoru je fajn, že se lidé pohybují a nesedí doma na zadku. Prospívá to nejen tělu, ale i mysli. V tomhle směru musím naši taneční skupinu velmi ocenit, jsme bezva parta a fakt dobří tanečníci.

Rozumím. Co nějaké vize do budoucnosti? Pořádají se vlastně v country tancích i nějaké soutěže?

Pořádají, ale zatím jsme se žádné nezúčastnili, a to je právě i jedna z našich vizí. Ráda bych se jednou se svou taneční skupinou zúčastnila i mezinárodní soutěže, ale vše je samozřejmě o financích. V této souvislosti také hledáme nějakého sponzora. Ráda bych také zprovoznila nějaký web, kde bychom mohli lidi informovat o nejbližších akcích anebo jak se k nám mohou přidat.

A přijímáte nové tanečníky?

Bereme, ale musí již něco umět. Bohužel není zatím v našich možnostech výuka country tanců pro úplné začátečníky. Pokud ale člověk přijde s nějakým slušným základem, rádi ho k nám přijmeme a začleníme.

Kromě kroků musí lidé něco ovládat nebo umět, aby s vámi mohli tancovat?

Myslím si, že nic podstatného to není, kromě základního hudebního sluchu a citu pro rytmus. Jak jsem již říkala, tancovat může kdokoliv a v jakémkoliv věku. Máme dokonce i několik dětí, které s námi trénují, ale zatím nevystupují. Jde o ratolesti samotných tanečníků ze skupiny. Dokonce máme i některé tanečnice, které ovládají jak mužské, tak i ženské taneční kroky, což umí jen málokdo.

Mohou vás čtenáři teď někde v nejbližší době vidět vystupovat?

Akce máme velmi nárazově. Teď samozřejmě začíná plesová sezona, takže 28. listopadu máme vystoupení s důchodci v obci Žižkovo Pole u Havlíčkova Brodu. Jinak, třeba letos jsme měli volné pouhé tři týdny – v létě. To byly naše prázdniny. Stále trénujeme a někde i vystupujeme. Velmi rádi také kamkoliv přijedeme a s radostí lidem ukážeme něco z country tanců. A hlavně, myslím si, že nikdy není pozdě začít tancovat.