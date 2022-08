Kohoutová dále vysvětluje, že hlavně matky s malými dětmi jsou často nemile překvapené, když přijdou s dítětem do brodské nemocnice. „Na místě zjistí, že tam žádný specialista neordinuje. Pošlou je do Jihlavy. Ne každá rodina má auto. Cesta vlakem nebo autobusem s malým pacientem je problém,“ dodala. Podobný názor má Jiřina Kocmanová ze Skorkova, tlumočnice znakového jazyka. „Péče o lidi s nemocí sluchu tady není dostatečná. Pacienti z Brodu musejí jezdit jinam,“ řekla.

Podle mluvčí brodské nemocnice Petry Černo je provoz ambulance ORL v létě každý rok omezený. Ordinující lékař by však pacienty neměl odmítat. „Na webu nemocnice je letní rozpis ambulance a pohotovosti. Teď ordinuje hlavně foniatr (odborník věnující se diagnostice a léčbě poruch řeči, funkce hlasivek. Zaměřuje se jak na vrozené zdravotní problémy, tak i na odstraňování následků úrazů. Foniatrie je jedním z oborů otorinolaryngologie, pozn. aut.). Přes léto si lékaři berou dovolenou, musíme z toho vycházet,“ vysvětlila.

Školní pomůcky? Vyjdou na tisíce. Rodiče na Brodsku řeší, co a za kolik koupí

Do ambulance na vyšetření se pacienti v Brodě musejí objednat. Na oddělení ORL jsou čtyři lékaři a primář. Mají plné ruce práce. „Někdy na ošetření chodí lidé, kteří by problém mohli vyřešit s praktickým doktorem nebo specialistou ve městě. Chodí k nám i pacienti s běžnou bolestí v krku. Nebo takoví, co vyšetření odkládají a přijdou na poslední chvíli,“ popsala mluvčí Černo zkušenosti brodských lékařů.

Hodně pacientů z Havlíčkobrodska opravdu jezdí do Jihlavy. To potvrdila mluvčí nemocnice Monika Zachrlová. „Naši lékaři se snaží pacientům vyhovět. Ošetří desítky lidí denně. Objednaných i akutních případů. Když se stane, že přijde maminka s plačícím dítětem se zánětem středního ucha, nebo někdo s krvácením ke konci ordinační doby, ošetří ho,“ zdůraznila Zachrlová. Jenže specialistů je málo. „My zrovna hledáme lékaře na ORL,“ doplnila Zachrlová.

Unikát ve Valečově: o závlahu a hnojení pole se stará dron. Podívejte se

Stejně jako v Brodě se do ORL ambulance v Jihlavě musejí pacienti objednat. I sem chodí lidé, kteří by se měli nejdřív vyšetřit u praktika. „Teprve praktický lékař rozhodne, jestli pacienta odešle k nám,“ řekl v minulosti Deníku zástupce primáře Jiří Musil a dodal, že ambulance ORL v Jihlavě je přetížená. Ošetří tady nejenom pacienty místní, ale dlouhodobě také pacienty z ostatních okresů. V rámci ORL oddělení jihlavské nemocnice je letos navíc v provozu certifikovaná ambulance pro vyšetření a léčbu poruch polykání. Určena je zejména pro pacienty po léčbě zánětlivých či nádorových onemocnění v oblasti horních cest dýchacích a polykacích, nebo pro pacienty s poruchami polykání po cévních mozkových příhodách.