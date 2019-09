„Je využíván na rozvoz obědů a na další terénní služby na základě individuálních potřeb klientů. Za elektromobil město zaplatilo 1.156 milionů korun, celková dotace dotace na elektromobil je 1 milion korun,“ informoval bezpartijní starosta Bohumír Nikl. Na elektromobil město žádalo o dotaci ve výzvě MAS Havlíčkův kraj z programu IROP – podpora sociálních služeb ministerstva pro místní rozvoj. Podle starosty Bohumíra Nikla je elektromobil pro pečovatelky mnohem úspornější než auto běžného typu.

„Naše sociální služby mají automobil, který už dosluhuje. Potřebujeme nutně koupit auto nové. Zvažovali jsme hlavně hledisko ekonomické ale také ekologické a napadlo nás, že by to mohl být elektromobil,“ vysvětlil starosta. Ždírec má elektromobil jako první město v okrese Havlíčkův Brod. O to, že elektromobil nebude kde dobíjet, starosta obavy nemá. „U benzinové pumpy u nás Ve Ždírci by totiž už brzy měla vzniknout dobíjecí stanice pro elektromobily. S provozovateli jsme už jednali,“ prozradil starosta Nikl. Na českých silnicích aktuálně jezdí asi 1 500 elektromobilů. Dobíjecích stanic v České republice přibývá, zatím je jich něco přes 300. Na Vysočině je dobíjecí stanice například na 96. kilometru dálnice D1, kterou provozuje Martin Štefanec. Další je na Račíně.