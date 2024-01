„Cílem skupiny je okamžité stažení odvolání a odblokování celého procesu výplaty sedmapadesáti miliard korun vůči patnácti tisícům tři sta věřitelům,“ vysvětlila Lenka Zemanová zastupující skupinu FIPOX. Ta chce celý proces odblokovat.

Pokud k odkupu dojde a odvolání bude stažené, může se insolvenční správkyně vrátit k původnímu rozvrhu vyplácení věřitelů. Jak připomněl výkonný ředitel skupiny FIPOX Tomáš Vavřík, v bance mají peníze také podnikatelé nebo fyzické osoby.

„Přijde nám zcela nefér, aby si jeden z věřitelů z nejasných důvodů bral více jak 15 300 věřitelů jako rukojmí a odsouval tím zahájení výplaty všem zbývajícím věřitelům na neurčito,“ dodal Vavřík. Skupina FIPOX má u Sberbank také peníze, šedesát milionů.

První náměstkyně hejtmana Kraje Vysočina Hana Hajnová věří, že insolvenční soud námitku vypořádá a dojde k vyplácení peněz. „Ta pohledávka není v takové výši, kvůli které by to dělali, dělají to evidentně kvůli něčemu jinému,“ odhadla při dotazu na odvolání jednoho věřitele, které celý proces vyplácení zastavilo. „Za mě je to věřitelská spekulace,“ dodala.