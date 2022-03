Třída pro uprchlíky. Do školy v Přibyslavi nastoupilo sedm dětí z Ukrajiny

Stavba supermarketu, jak Deník nedávno zjistil, rozdělila Přibyslav na dva tábory. Někdo nový obchod chce,. Jiný považuje stavbu obchodu u hřbitova za znesvěcení pietního místa. „Snad to bude stavba na úrovni a ne cirkus,“ poznamenal Filip Kasal z Přibyslavi Naopak Janě Augustinové obchod u hřbitova nevadí. „Já jsem pro každou novinku. Chápu, že hlavně některým lidem se to nelíbí, ale věřím, že obchodní dům stavbu vyřeší tak, aby nikoho nepohoršila. Doba se mění a s tím se nedá nic dělat,“ poznamenala. Podle starosty Martina Kamaráda společnost Penny přistoupila na veškeré požadavky města Přibyslav. „Například dokončení chodníku, investice do přechodu pro chodce a výsadba zeleně po obvodu stavby, která ji má pomoci začlenit do krajiny a oddělí také obchod od hřbitovní zdi,“ upřesnil. Příprava stavby supermarketu trvala v Přibyslavi několik let.