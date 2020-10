Penny Market v Přibyslavi chce otevřít do dvou let. Stát bude u hřbitova

Do dvou let by si mohli obyvatelé Přibyslavi nakoupit v novém supermarketu. Svůj obchodní dům si tady chce otevřít řetězec Penny Market.

Nový supermarket si vybral v Přibyslavi pozemek nedaleko hřbitova. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

Ale místo původně plánované plochy nedaleko vlakového nádraží poblíž benzinové pumpy, Penny postaví svůj obchodní dům poblíž místního hřbitova. „Původně měl obchodní dům skutečně stát blízko benzínové pumpy, ale protože zde město Přibyslav plánuje kruhový objezd, postaví Penny obchodní dům na pozemku u hřbitova. Podle společnosti Penny je tento prostor mnohem výhodnější, už proto, že obchodní dům bude stát blízko strojírny ACO Industries, která patří k největším zaměstnavatelům. Takže Penny očekává i větší zájem zákazníků," vysvětlil důvody změny místostarosta Michael Omes. Nový parkovací dům Brod nezaplatí. Postavit ho má soukromý investor Přečíst článek › První zákazníky přivítá přibyslavský Penny Market zhruba do dvou let, nejdřív na podzim 2022. Penny Market patří do mezinárodního obchodního řetězce REWE, který vznikl v Německu už v první polovině 20. století. V současné době provozuje asi 15 000 prodejen v 20 evropských zemích a má víc než 300 tisíc zaměstnanců. V Česku se první Penny markety objevily v roce 1997.

