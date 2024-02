Ladislav Marek další obchod ve Ždírci nad Doubravou vítá. „Bydlím na vesnici, nakupovat musím ve městě. Za takový obchod jsem rád, už kvůli nižším cenám,“ dodává a ukazuje, co si v obchodě vybral. „Mají tam zrovna akci na kávu, velké balení. Kafe mám rád. Mají i limonády nealko za výhodnou cenu, stejně jako krabice mléka, toho se u nás také vypije dost,“ pochvaluje si.

Penny přivítal ve Ždírci první zákazníky. Podívejte se, jak prodejna vypadá

Řada zákazníků v obchodě má zakrátko úplně plný nákupní košík. Kupují nejen potraviny. Ale také velikonoční dekorace prací prášky a spotřební zboží.

Ladislav Marek není sám, kdo je zvědavý, co může zákazníkům nový obchod nabídnout. „Ve Ždírci přibývá lidí, obchodů je tady málo a výběr moc velký není. Hlavně co se týče cen. Bohužel dneska musíme šetřit a koukat hlavně na cenovky, ať se nám to líbí, nebo ne, tak nakupujeme tady, “ vysvětlují manželé Lédlovi. Dodávají, že na tento typ obchodu jsou zvyklí a nakupují v tomto řetězci i v jiných městech. „Ceny jsou tady přibližně stejné jako kdekoliv jinde, ale nějaké akce jsou lepší,“ dodávají.

Nový supermarket se otevře ve Ždírci koncem roku. Bude konkurence, říkají místní

Někteří obyvatelé Ždírce jsou naopak přesvědčení, že město další takový obchod nepotřebuje. Podle živnostníka Milana Hájka je zbytečné otvírat další obchody s ohledem na kupní sílu ve městě. „Navíc cizí supermarkety ničí naše soukromé podnikání. Nelíbí se mi to," myslí si Milan Hájek.

Zdeněk Lédl nakupuje s dětmi v řeznictví salám, ale do samoobsluhy prý nepůjde. „Tyhle typy obchodů podporovat nebudu. Jsou mi k smíchu ceny. Houska za 3,41 koruny. Ví vůbec tahle firma, že halíře u nás už dávno zrušili. Nevím, co to má znamenat, ale je to trapné, nemám tyhle řetězce a jejich stádní filozofii rád,“ konstatuje Zdeněk Lédl s úsměvem.

Prodejna Penny Market stojí ve Ždírci nedaleko kruhového objezdu naproti hasičské stanici. Stavba trvala devět měsíců. Obchod otevřel poprvé minulý týden, Deník o tom informoval. „Prodejna nabízí nejen klasický prodejní sortiment firmy, ale její součástí je i prodejna masa a uzenin Zeman. Zelené okolí prodejny doplní ptačí budky, včelín a hmyzí hotel,“ popisuje vzhled prodejny mluvčí společnosti Tomáš Kubík.

Zákazníci mají na parkovišti k dispozici více než stovku parkovacích míst. Kubík zdůrazňuje, že budova obchodu je na Vysočině první ekologickou stavbou tohoto druhu. „Přesněji je celá z dřevěných panelů. Na stavbě se podílí částečně i místní pila Stora Enso. Stavba Penny ve Ždírci se stane naší nejvíc ekologickou prodejnou za poslední dobu,“ zdůrazňuje Kubík.

Penny ve Ždírci otevře na jaře novou prodejnu. Místní očekávají nižší ceny

Nový obchod ve Ždírci ale původně neměl stavět obchodní řetězec Penny a měl vypadat úplně jinak. Se záměrem přišla už před třemi lety společnost Nimiru z Havlíčkova Brodu. Ale z plánů nakonec sešlo. Jak vysvětlil Deníku jednatel společnosti Nimiru Petr Ošlejšek, ke změně projektu přispěl covid. „Měli jsme problémy se stavebním materiálem. Třeba koupit betonové konstrukce bylo takřka nemožné. Stejně tak měď, železo a hliník,“ vysvětluje. Nakonec se Ošlejšek rozhodl pozemek prodat.

Koupila jej firma, která staví pro společnost Penny Market. „Mají úplně jiné podmínky než my. Jsem rád, že se nám podařilo pozemek a vlastně celý náš projekt prodat,“ doplňuje ve finále Ošlejšek. To potvrdila i radnice ve Ždírci nad Doubravou. Ještě před otevřením obchodu ve Ždírci se prodejny stejného řetězce dočkalo loni v září na Vysočině město Polná.