Klementice jsou součástí Kamenné na Třebíčsku.Zdroj: Deník/Milan Krčmář

Zrušili spoj do Klementic: autobus tam svezl jednoho člověka za tři týdny

V takových vesnicích bydlím / bydlel jsem. Cestující (většina domácích) "jejich" řidiči peníze za lístek nechává, aniž by dostala (a chtěla) jízdenku. Provoz tam jistě bude minimální, ale to číslo bude vyšší. Karel Paták

Moje děti jezdily z Budišova do Valdíkova tasovákem. Spoj po dvaceti letech zrušili a přesednout nemůžou, protože jim spoj, na který by přesedli, ujede o dvacet minut. A nikoho to nezajímá. Vendula Vejmelková

Tak to je mazec. Kvůli zajížďce jednoho kilometru z 390 od Kamenné. To by jistě firmu položilo. Ale že někdy veze autobus tři lidi třeba 20 km jim zřejmě nevadí. Zdeněk Král

