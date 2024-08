Životní sen si letos splnil Milan Knob z Chotěboře na Havlíčkobrodsku. Vydal se do jihoamerického státu Peru. Navštívil hlavní město i tajemné jezero Titicaca. Účatnil se také obřadu spojeného s pitím odvaru z liány mrtvých.

Milan Knob si vždycky přál poznat skutečné indiány. „Jenže Severní Amerika se svými rezervacemi je pro mě deprimující. Pak to bylo Peru, tajemná země, kde původní obyvatelé žijí svobodně,“ říká rodák z Chotěboře, který rád cestuje a zkouší neznámé věci.

Na cestu se Milan Knob vypravil s partou stejně podnikavých kamarádů, včetně skutečného peruánského indiána, který se v Česku oženil a v Peru se ujal role průvodce. „Poznat Peru, na to by člověk potřeboval kus života. Obrovská země s mnoha rozdíly. I přírodními. V Limě je třicet stupňů nad nulou a v horách kolem Cuzca leží sníh. Viděl jsem hlavní město Limu i tajemné jezero Titicaca. Cestu do Machu Picchu jsme vzdali. O návštěvu musí turisté žádat půl roku předem a vstupné je drahé,“ konstatuje.

O to větší radost mu udělal návštěva města Cuzco a záhadné kamenné chrámy v horách, o kterých se dodnes vědci přou, kdo a jak je stavěl. „Pravda je, že na naše středoevropské plíce je tamní nadmořská výška pořádná zátěž. Ale ani indiáni by pobyt v horách nezvládli, kdyby pravidelně nežvýkali koku. My jsme ji ochutnali také,“ vypráví Milan Knob.

Koncert Peruánců před katedrálou: | Video: Youtube

Ten připomíná, že ani v takové dálce není nouze o krajany. „V Cuzcu se mi na ulici líbila skupina hráčů na exotické píšťaly. Hrála s nimi dokonce jedna blondýna. Zajímalo nás, odkud je a vyklubala se z ní Lucie z Bratislavy. V Peru žije už čtyři roky a provdala se za domorodce,“ dodává rodák z Chotěboře.

Ze své návštěvy v Peru přijel Milan Knob bohatší o jeden zvláštní zážitek. Seanci spojenou s pitím odvaru z liány ayahuasca neboli liánou mrtvých. „Peruánci jí říkají také babička medicína. Někdy i liána duše. Obřad smí provádět jen zkušený šaman. Odvar navozuje změny smyslového vnímání a pomáhá oživovat vzpomínky. Poznal jsem to na vlastní kůži. Ovšem pak se dostaví nevolnost a zvracení, což je podle šamanů krok nutný k očistě těla,“ popisuje Milan Knobl neobyčejný zážitek.

A dodává. „I v Česku se tyhle obřady provádějí, ale to bych neriskoval. Naš peruánský kamarád před takovými experimenty varoval. Tvrdí, že ayahuasca je z Peru a patří do Peru,“ vysvětluje bývalý strojař, který si svůj peruánský sen splnil až v důchodu.

Podle jeho zkušeností jsou Peruánci úžasní lidé. Samozřejmě v zemi jsou velké sociální rozdíly. „Syn naší domácí studoval na univerzitě v Limě a ovládal sedm řečí, naopak v horách žijí lidé velmi skromní a chudí,“ vzpomíná Milan Knob a přidává i vzpomínku na to, jak se s přáteli připletl k demonstraci proti vládě. Domorodcům se nelíbilo, že vláda chce prodat Machu Picchu Japoncům.

Jezero Titicaca: | Video: Youtube

Milana Knoba, přestože celý život pracoval v technickém oboru, vždy přitahovaly záhady, vesmír a postavy z dobrodružných románů Julese Verna. Když se rozhodl věnovat svým koníčkům naplno, založil Klub Nezávislých Občanů Badatelů Chotěboř (K.N.O.B.), kde byl i pořadatelem populárních esoterických a záhadologických setkávání v chotěbořském areálu Geofond. Setkání pořádá dál, ale z Geofondu se klub přestěhoval do Štířího dolu u Krucemburku.